Zwei Trachtenuhren von Munixwood zu gewinnen!

Kurz vor der Wiesn überprüfen wir alle nochmal unser Outfit. Die Tracht liegt bereit, die Haferlschuhe stehen geschnürt in der Ecke und die Dirndlblusen hängen gebügelt im Schrank. Jeder Trachten-Fan achtet dabei auf die Details – schön sind kleine Eyecatcher zum Trachtenoutfit, die eben nicht jeder hat. Schmuck, Taschen und Accessoires peppen jede Tracht auf und verpassen ihnen einen individuellen Look. Das Label Munixwood bietet mit handgearbeiteten Uhren aus Holz eine schneidige Trachtenlinie – das besondere: jede Uhr ist ein Unikat, kommt ohne große Schnörkel aus und ist dabei dennoch ein absoluter Hingucker! In Zusammenarbeit mit Munixwood darf ich zwei der schönen Trachtenuhren an Euch weitergeben!

Seit 2009 gibt es Munixwood bereits – und ein genauer Blick auf das Label und seine Produkte macht definitiv Sinn; vor allem, wenn man nach einem feschen Accessoire sucht, das nicht nur zur Tracht, sondern auch zum Alltagsoutfit passt. Munixwood stellt Uhren aus einem der schönsten und vielseitigsten Materialien her, das die Natur zu bieten hat: Holz. Und das bedeutet wiederum: jede Uhr aus dem Hause Munixwood ist ein Unikat. Denn genauso einzigartig wie jeder Baum und jeder Ast, so einzigartig ist auch jede der Uhren; sie tragen jede eine individuelle Maserung und Färbung.

Ich selbst besitze die Trachtenuhr „Herz“ und liebe ihre anmutige Schlichtheit. Denn genauso mag ich auch meine Tracht: kein großer Pomp, kein großer Glitzer, kein Design-Overkill. Stattdessen ein fesches, cleanes Statement aus einem herrlich angenehmen Material. Eigentlich bin ich kein Uhrenträger, und jede Uhr hat mich bisher massiv an meinem Handgelenk gestört. Die Uhr von Munixwood hingegen schmiegt sich fast unmerklich an meinen Arm – und die Kombination aus Lederarmband und Holzuhr fühlt sich wunderbar natürlich an. Im Laufe der Zeit färbt das Holz ein klein wenig nach und die Maserung wird dadurch besser sichtbar – genau das macht die Uhr für mich noch schöner und einzigartiger. Robust und strapazierfähig ist sie obendrein und hat schon so manches wilde Trachtenfest unbeschadet überstanden.

Munixwood achtet bei der Herstellung der Uhren auf eine genaue Qualitätsprüfung, beschäftigt ausgebildete Mitarbeiter und produziert keinerlei Massenware. Ein Punkt, der für mich auch besonders wichtig ist: alle Uhren bestehen aus hochwertigen Restmaterialien und belasten daher den Umweltkreislauf nicht! Für die nachhaltige und umweltbewusste Produktion gibt es von mir beide Daumen nach oben!

Das Naturmaterial, die feine Verarbeitung und der leicht rustikale, naturverbundene Charme der Designs passt meiner Meinung nach zur Tracht ganz besonders gut! In der Trachtenlinie gibt es Trachtenuhren mit Herz-, Wildschwein-, Edelweiß- oder Geweih-Gravuren auf dem Ziffernblatt.

Und wer von den schönen Designs aus Holz nicht genug bekommen kann, der wird bei Munixwood auch anderweitig fündig: das Label bietet eine Vielzahl von Uhren für jeden Geschmack. Da gibt es sportliche oder elegante Modelle, Uhren mit Stoff- oder Lederarmband, gravierte Ziffernblätter und sogar Uhren mit Wechselarmbändern. Außerdem im Sortiment: Sonnenbrillen oder Zigarettenetuis aus Holz! Und so wie die Uhren ist auch jedes andere Accessoire von Munixwood ein Unikat.

Gewinnspiel

Gemeinsam mit MUNIXWOOD verlosen wir zwei Trachtenuhren (es gibt also zwei Gewinner). Die erste Holzarmbanduhr ziert ein Hirschgeweih, das Gehäuse besteht aus Bambusholz; komplettiert wird sie von einem hochwertigen, weichen Rindslederarmband (Wert: 89 Euro).

Die zweite Holzarmbandduhr trägt ein Wildschwein auf dem Ziffernblatt und kommt ebenfalls mit einem weichen, anschmiegsamen Lederarmband (Wert: 89 Euro).

Beide Uhren passen perfekt zur Tracht – egal, ob Lederhose oder Dirndl! Und freilich könnt ihr sie auch außerhalb der Wiesn-Saison tragen.

Mit etwas Glück seid ihr bald stolzer Besitzer einer dieser Uhren!

▶ Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach … beantwortet mir einfach, welche der beiden Uhren ihr gerne gewinnen würdet und schickt mir die Antwort entweder per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als Kommentar unter dem jeweiligen Post in den Social Media Kanälen oder dort als private Nachricht.

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 03.09.2017, um 22 Uhr. Der Gewinner wird dann ermittelt und benachrichtigt. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr nachfolgend.

Gewinnspielbedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Es wird nicht von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 16 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann je nach Teilnahmeweg über facebook, instagram oder per Email benachrichtigt. Daher gebt mir bitte in Euren Nachrichten Eure Emailadresse an. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 2 Tagen melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook oder dem Senden einer Email/Nachricht an mich erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 03.09.2017 um 22 Uhr – danach wird der Gewinner benachrichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Kommentar unter dem facebook-Gewinnspiel-Post, einem Kommentar unter dem Instagram-Post, einem Kommentar auf meiner Webseite oder einer persönlichen Nachricht/Email. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: Munixwood