Zehnte Münchner Radlnacht: Radeln auf autofreien Straßen

Münchens Straßen gehören am Samstag, 10. August, wieder den Radlerinnen und Radlern – bei der zehnten Münchner Radlnacht. Ab 17 Uhr gibt es auf dem Königsplatz Live-Musik, Gastronomie und die Preisverleihung zu den beiden stadtweiten Wettbewerben Stadtradeln und Schulradeln.

Alle Mitradler sammeln sich ab 20 Uhr für den Start zur nächtlichen Rundfahrt. Um 20.30 Uhr gibt Stadträtin Verena Dietl (SPD-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters den Start frei – und der Korso setzt sich in Bewegung. Vom Königsplatz fährt der Zug zunächst über Brienner Straße und Nymphenburger Straße bis zur Hackerbrücke. Weiter geht es über die Bayerstraße und den Bavariaring zur Theresienwiese. Über Lindwurm- und Implerstraße fahren die Radlerinnen und Radler dann auf den ersten Tunnel zu: Durch die Nordröhre des Heckenstaller-Tunnels kommen sie auf den Luise-Kiesselbach-Platz und rollen auch hier durch die Röhre Richtung Trappentreutunnel. Mit Panoramablick von der Donnersbergerbrücke geht es über die Landshuter Allee und die Dachauer Straße zurück auf den Königsplatz.

Bei der Radlnacht 2019 legen die Radlerinnen und Radler in rund eineinhalb Stunden Fahrzeit 17,5 Kilometer in gemütlichem Tempo zurück. Vergangenes Jahr gab es so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie noch nie: 16.000 Menschen sind bei der Radlnacht 2018 auf autofreien Straßen durch die Innenstadt gefahren.

Wegen der Größe der Veranstaltung lassen sich Behinderungen nicht vermeiden. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums kann es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen. Die Veranstalter bitten alle Autofahrer sowie Benutzer von Bus und Tram, sich rechtzeitig über örtliche Sperrungen zu informieren und am kommenden Samstag von 20 bis 22.30 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Sperrzeiten sind abhängig von der Teilnehmerzahl. Das oberirdische Queren des Mittleren Rings ist zu allen Zeiten möglich.

Mehr Infos auf www.radlhauptstadt.de/radlnacht

Foto: Initiaitve Radlhauptstadt München / Kai Neunert