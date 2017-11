Wirtshausjodeln im Fraunhofer am 12.11.2017

Das Kulturreferat und das Wirtshaus Fraunhofer, Fraunhoferstraße 9, veranstalten am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr wieder einen Frühschoppen der besonderen Art. Das Wirtshaus wird zum offenen Forum für alle, die gerne miteinander jodeln und singen. Traudi Siferlinger lädt dabei ein, die spezielle Singtechnik des Jodelns selber auszuprobieren, egal ob ungeübt oder geübt. Unterstützt wird sie dabei von weiteren Gästen, die sie ganz ohne festes Programm musikalisch, sängerisch und jodlerisch begleiten. Die BR-Moderatorin und Musikerin ist seit über sechs Jahren beliebte Vermittlerin im Auftrag des Kulturreferats, wenn es ums Jodeln geht.

Der Eintritt beträgt 12 Euro an der Tageskasse, Einlass ist ab 10.30 Uhr. Es besteht Reservierungsmöglichkeit per E-Mail an info@fraunhofertheater.de oder telefonisch unter 26 78 50.

Weitere Informationen unter www.muenchen.de/volkskultur