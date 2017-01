Winterwunderland Englischer Garten

Auch, wenn der Winter beileibe nicht meine liebste Jahreszeit ist, habe ich mich am Sonntag mal ein bisserl an die frische Luft gewagt und einen ausgiebigen Spaziergang im Englischen Garten gemacht. Besser hätte ich mich nicht entscheiden können – zwischen einigen kleineren Schneestürmen kam immer wieder die Sonne raus und zauberte wunderbare Lichtspiele und einzigartige Impressionen in die Winter- und Schneelandschaft.

Und deswegn mecht i gar nimma mehr sogn, schaugds Eich einfach de scheena Winterbuidl ausm Englischen Garten o!