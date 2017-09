Wiesn-Wellness in der Therme Erding – Erholung vom Oktoberfest-Trubel

Bereits seit Wochen rüstet sich München und das Umland für das größte Volksfest der Welt – überall baumeln Lebkuchenherzen, werden Trachten verkauft und Wiesn-Specials angeboten. Als echter Münchner weiß man: so schön die Wiesn auch sein mag, so sehr kann einem der Trubel, das Gedränge und der bierselige Wahnsinn manchmal auf die Nerven gehen. Doch dafür gibt es jetzt Abhilfe: die Therme Erding bietet bis Ende September ihr „Wiesn Wellness“-Programm mit speziellen Aufgüssen und Wohlfühl-Aktionen an. Da waren wir natürlich neugierig – und haben uns vom Wiesn-Entspannungsprogramm selbst überzeugt. So viel vorweg: wir waren am Ende des Tages nicht nur entspannt, sondern fast schon flauschig.

Wenn ich nach Entspannung und Erholung suche, dann flüchte ich gerne mal vom Alltagsstress in die Therme Erding, schon seit Jahren. Immer wieder gibt es dort auch tolle Events mit Livemusik, Motto-Tage und saisonale Aktionen. Neu in die Reihe der Specials reiht sich nun das Programm „Wiesn Wellness“, das bis Ende September zum Abschalten und Erholen von der Wiesn einlädt. Oder gar die anlockt, die zwar ungern aufs Oktoberfest gehen, gerne aber dennoch ein wenig zünftige Wiesn-Luft schnuppern wollen.

Wir kennen es alle: ein paar Tage auf der Wiesn, und man fühlt sich oft wie nach einem Marathonlauf. Oder wie nach einem Anstieg auf den Himalaya. Manch einer mag sogar nicht mehr wissen, ob er mehr tot oder lebendig ist. Dann wird es Zeit für Regeneration! Erholen kann man sich zwar auch auf dem Sofa oder im Bett – weitaus schöner, gemütlicher und entspannter ist es aber definitiv in der Therme Erding.

„Wiesn Wellness“ steht auf dem Programm – und das sieht so aus: neben thematisch angepassten Saunaaufgüssen wie dem „Schickeria Aufguss“ im Alpenstadl, dem „Angermaier Festaufguss“ mit passender Musik und zünftiger Stimmung oder dem „Erdinger Bieraufguss“ gibt es in der Therme „Bavaria Fit“-Fitness mit bayerischem Augenzwinkern, Massagen, die den Oktoberfest-geschädigten Körper aufbauen, herrlich warme Pools, um den Kreislauf und das Immunsystem zu stärken, und freilich auch kühles Bier und bayerische Schmankerl. Hopfen- oder Erdäpfel-Masken komplettieren das Angebot und hübschen Euch für die kommenden Wiesn-Tage wieder auf.

Die Saunameister machen ihre Wiesn-Aufgüsse übrigens in Dirndl und Lederhosen, und einige der Saunen sind den ganzen Monat lang mit Lebkuchenherzen und bayerischen Accessoires dekoriert – so flaut die Oktoberfeststimmung auch in der Sauna garantiert nicht ab. Mit dem feinen Unterschied, dass ihr zwar auch auf einer Holzbank sitzt, diese aber inmitten von Palmen steht und ihr unter Garantie nicht frieren müsste. Und auch die Platzsuche gestaltet sich in der Therme Erding weitaus relaxter.

Wer nach absoluter Ruhe sucht, der kann sich passend zum Thema Wiesn auch ein Alm Chalet buchen – in urigem Hüttenfeeling kann man abschalten, Zweisamkeit genießen und zur Ruhe kommen.

Wir haben den „Wiesn Wellness“-Tag in der Therme Erding sehr genossen. Und wir haben geschmiert und gecremt, sauniert und getrunken, geschlafen und geplanscht. Ein ganzer Tag in der Therme lohnt sich auf jeden Fall, da das Angebot wirklich riesig ist. 26 Saunen laden zum Saunieren ein, dazu das „Galaxy“ mit seinen Wasserrutschen, ein Wellenbad, mehrere Außenpools, gemütliche Liegeoasen und schöne Bars. Alleine das Erkunden der Saunalandschaft gleicht einem Ausflug in einen Vergnügungspark: hier gibt es Saunen mit Salzsteinen, mit Bäckereiduft, mit einem Geysir, eine Keltensauna, Aromasaunen, eine Sauna im Bergwerk-Stil sowie römische Dampfbäder. Wasserfälle, Floating Becken und Whirpools locken zum Planschen und Vor-Sich-Hin-Treiben.

Unser Fazit: ein Erholungstag in der Therme macht nicht nur Sinn, sondern vor allem Spaß. Jeder kommt hier auf seine Kosten, egal, ob man sich bei Wassergymnastik auspowern oder einfach nur relaxen will. Wir kommen wieder!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: Therme Erding