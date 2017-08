Wiesn-Hits für Kids: Volksfest-Gaudi für Kinder auf dem Oktoberfest

☆☆G'winnschbui zu meine Wiesn-Empfehlungswochn☆☆

Nimma lang bis zur Wiesn - und es gibt so vui zum entdecka! Also auf in meine Wiesn-Empfehlungswochn mit ganz vui Tipps und jeder Menge Gewinnen. Das Label VRONIKAA produziert scheene Trachtenshirts im Vintagelook - de schauen need nur zur Jeans sakrisch guad aus, sondern freilich a zur Ledernen oder zum Trachtenrock. Ganz neu im Sortiment san de Edelweiß-Shirts in grau-melange - für d'Mannaleid mit V-Ausschnitt, für d'Weibaleid mit Rundhalsausschnitt. Oans davo derf i an Eich weidagebn 🎉! (und ohne Schmarrn, de Shirts san narrisch geil)

**********

➡ Schreibt's ma doch einfach kurz, in welcher Größe ihr des Shirt gern hobn mechads - und schwups, scho seid's im Lostopf drin!

***********

Die Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis Donnasdog umara 22 Uhr.

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's VRONIKAA a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!



Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #oktoberfest #vronikaa #trachtenshirt #wiesnstyle #edelweiß #bayrischequadratratschn #gewinnspiel #verlosung

www.bayrische-quadratratschn.de/trachtenshirt-edelweiss-von-vronikaa-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

Trachtenshirt "Edelweiß" von VRONIKAA zu gewinnen - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Manchmal muss es eben kein Dirndl oder das klassische Trachtenhemd sein – ein zünftiges Shirt oder ein kuscheliger Sweater schauen nicht nur zu Jeans, sondern auch zur Ledernen super aus. Die Mädels vom Label VRONIKAA haben ihr Sortiment weiter aufgestockt und bieten hübsche Shirts in hervorragender...