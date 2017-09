Wiesn-Gaudi im 35mm – Wiesn-Schlemmer-Paket zu gewinnen

Es muss ja nicht immer ein Bierzelt sein – zur Wiesn-Saison kann man dem Gedränge auf dem Oktoberfest entgehen und trotzdem Wiesn-Feeling tanken: zum Beispiel im 35mm und in der 35 m(m)² Bar & Lounge am Stachus. Restaurant und Bar im zentral gelegenen Mathäser Filmpalast laden vom 16.09. bis 03.10. zu zünftiger Wiesn-Gaudi sowie traditionellen Oktoberfest-Schmankerln ein. Hier können Wiesn-Fans nach einem Bummel übers Oktoberfest einkehren – oder eben einfach gleich dort feiern. Damit ihr das einmal ausprobieren könnt, verlosen wir ein Wiens-Schmankerl-Paket für zwei!

Wir kennen das 35mm – vor oder nach einem Kinobesuch im Mathäser Filmpalast bieten sowohl das Restaurant als auch die Bar köstliches Essen (und hier gibt es sowohl deftige bayerische Brotzeiten als auch internationale Lieblingsgerichte) und leckere Drinks. Einen Biergarten gibt es auch, und den finde ich auch zur nahenden Herbstzeit noch wunderschön – denn im windgeschützten Innenhof kann man an lauen Herbstabenden immer noch im Freien gemütlich zusammensitzen.

Wegen seiner zentrale Lage sowie des breit gefächerten kulinarischen Angebots ist das 35mm nicht nur nach oder vor dem Kino eine gute Idee. Hier kann man nach einem Shoppingbummel einkehren, frühstücken (für die Nachteulen interessant: Frühstück gibt es bis 16:00 Uhr!), brunchen, Mittagsangebote genießen (wochentags zu einem sensationellen Preis von 6,90 Euro inklusive Getränk), einen After-Work-Drink zu sich nehmen oder einfach ordentlich abfeiern, wenn zu späterer Stunde abwechselnde DJs auflegen. Alleine im Lokal finden bis zu 350 Personen Platz – und trotzdem macht es immer Sinn, sich vorher ein Platzerl zu reservieren, das 35mm ist immer sehr gut besucht.

Jeder Wochentag steht übrigens im 35 milli(m)eter unter einem anderen Motto: Montag ist Salattag (ein Salat kostet Euch dann geschmeidige 7,90 Euro), Dienstag ist Burgertag (jeder Burger kostet dann 7,90 Euro), ebenfalls für 7,90 Euro bekommt ihr am Mittwoch eine ordentliche Portion Pasta und Schnitzel satt gibt es am Donnerstag beim Schnitzeltag. Freitags zaubert der Küchenchef wechselnde Spezialitäten aus der internationalen Küche für 9,99 Euro, am Samstag könnt Ihr Euch nicht nur Sport-Liveübertragungen ansehen, sondern außerdem ein Steak inklusive Beilagen für 9,99 Euro genießen und am Sonntag ist Frühstückstag. Da dürfte also wirklich für jeden etwas dabei sein! (hier findet Ihr alle Infos zum Wochenprogramm)

Das Wiesn-Programm im 35mm

Vom 16.09. bis 03.10. geht es nicht nur auf der Theresienwiese hoch her. Auch im 35mm wird zünftig gefeiert und geschlemmt. Restaurant und Bar werden urig dekoriert, auf die Gäste warten außerdem 1000 35mm-Lebkuchenherzerl und Wiesnglupperl for free. Bier wird übrigens auch hier frisch gezapft und kostet um einiges weniger als auf der Wiesn (nämlich 8,35 Euro) – und zu jedem Bier gibt es eine Wiesnbreze obendrauf. Freilich kommt auch die Schickeria nicht zu kurz: 0,375l Champagner auf Eis aus dem Steinkrug könnt ihr für 35 Euro in Euren durstigen Rachen befördern, 0,7l Ciroc Speziale und fünf Red Bull nach Wahl gibt es für 75,35 Euro. Auf jeden Fall auch guad zu wissen: während die Küchen auf der Wiesn bereits vor 22:30 Uhr schließen, kann man im 35mm noch bis 23:30 Uhr etwas für das leibliche Wohl tun – Samstag und Sonntag sogar bis Mitternacht!

Und auf zwei Etagen und drei Areas wird mit einer köstlichen Stärkung im Magen dann bis in die Nacht gefeiert. Eintritt kostet die ganze Gaudi übrigens nicht!

Hier findet ihr alle Infos zu den Wiesn-Special im 35mm: http://35mmm.de/events/

Gewinnspiel

Gemeinsam mit dem 35mm verlosen wir ein Wiesn-Schmankerl-Paket für zwei: 2x Wiesnschmankerl von der dazugehörigen Karte, 2x Mass & 2x 2cl Lantenhammer Edelbrand. Packt also Euren Partner/Eure Partnerin, die beste Freunde, den Spezl oder Mama/Papa ein und gönnt Euch einen zünftigen Abend in uriger Atmosphäre!

▶ Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach … beantwortet mir einfach, mit wem ihr gerne einen geschmeidigen Wiesn-Abend im 35mm genießen wollt und schickt mir die Antwort entweder per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als Kommentar unter dem jeweiligen Post in den Social Media Kanälen oder dort als private Nachricht.

Mitmachen könnt ihr bis Mittwoch, den 06.09.2017 um 22 Uhr!

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: 35mm