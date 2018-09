Wiesn-Familientag in der FC Bayern Erlebniswelt

Die Saison hat für die Profis des FC Bayern begonnen – und auch die Aktionstage in der FC Bayern Erlebniswelt nehmen kurz nach den Sommerferien richtig Fahrt auf. Der erste Familientag der neuen Spielzeit steht am Tag nach dem Oktoberfest-Anstich natürlich unter dem Motto „Wiesn“. Oma, Opa, Eltern und Kids können sich darauf freuen, dass es im Vereinsmuseum am Sonntag, den 23. September 2018, zünftig zugehen wird.

Zwischen 11 und 16 Uhr wird ein buntes Programm geboten. Während sich auf der Theresienwiese die Fahrgeschäfte drehen, können die Kinder rund zehn Kilometer weiter nördlich in der FC Bayern Erlebniswelt ihre Wiesn-Accessoires entwerfen. Unter Anleitung werden diesmal Wiesn-Klammern – im Bayerischen sogenannte „Glupperl“ – gebastelt, die jeder Tracht garantiert eine persönliche FC Bayern-Note verleihen. Auch Maskottchen Berni wird natürlich wie immer vor Ort sein und jeweils zur vollen Stunde Autogramme verteilen.

Tickets für die FC Bayern Erlebniswelt gibt es online, im Foyer des Vereinsmuseums oder über das Service Team unter 089 699 31-222. Mehr Informationen und Termine für die kommenden Familienaktionen unter fcbayern.com/erlebniswelt.

Kurzinformation zur Veranstaltung:

Wiesn in der FC Bayern Erlebniswelt

Familientag in der FC Bayern Erlebniswelt am 23. September 2018

Öffnungszeiten tägl. 10-18 Uhr, Tel. 089 699 31-222

FC Bayern Erlebniswelt, c/o Allianz Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 München