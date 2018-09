Wiesn-Einzug der Festwirte und Brauereien

Samstag, 22. September 2018 10.45 Uhr – 12.00 Uhr Start ab Sonnenstraße

Der festliche Auftakt zum offiziellen Oktoberfestbeginn ist der Einzug der Wiesnwirte und Brauereien. Blumengeschmückte Kutschen mit den Wirten der Oktoberfesthallen und ihre Familien, herausgeputzte Festwagen mit Maßkrug schwenkenden Kellnerinnen und Gästen, die Musikkapellen der Festzelte und die prunkvollen Prachtgespanne der Münchner Brauereien mit girlandenumkränzten Bierfässern von edlen Rössern gezogen, ziehen von der Josephspitalstraße über die Sonnenstraße und Schwanthaler Straße durch die Innenstadt auf die Theresienwiese.

Auch die Schausteller und Marktkaufleute und die „Kleinen Wiesn-Wirte“ des Oktoberfestes präsentieren sich auf ihren geschmückten Festwägen.

Insgesamt nehmen rund 1000 Mitwirkende an diesem Wirte-Einzug teil. Angeführt wird der Zug, der erstmals 1887 stattfand, vom Münchner Kindl, auch in diesem Jahr wieder Viktoria Ostler, hoch zu Ross, dem traditionell der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter in einer Festkutsche zu den Festhallen auf der Theresienwiese folgt. Punkt 12.00 Uhr eröffnet der Oberbürgermeister mit dem traditionellen “O ́zapft is” das Oktoberfest.

Auch auf der Oidn Wiesn wird im Festzelt Tradition „o zapft“ und somit die Oide Wiesn feierlich eröffnet.

Text: festring.de; Foto: pixabay.com