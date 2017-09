Wiesn 2017 – Impressionen

Mitmacha und wos Guads dua, wennds eich heid wieder voilaffa lassds 😂🙏👍

Liesl Weapon

1 Mass saufen - 1 Euro spenden



1 Mass saufen - 1 Euro spendenWiesnSO SCHMECKTS BIER NOCH BESSER:

1 MASS SAUFEN - 1 € SPENDEN!



WIESN:

Flüssiges Gold dringa.

Auf der Bierbank stehen.

Atemlos lauschen.

Hendln fressn.

Satt und selig fühlen.

Schmusn.

Geil.



WIESN 2017:

Flüssiges Gold dringa.

Auf der Bierbank stehen.

Atemlos lauschen.

Hendln fressn.

Satt und selig fühlen.

Schmusn.

Dankbar sein.

Pro Maß 1 Euro spenden.

Münchner Tafel unterstützen.

Lebensmittel verteilen statt vernichten.

Zu Essen geben.

Andere satt machen.

Geiler.



DIE MÜNCHNER TAFEL gibt wöchentlich:

120.000 Kilo gespendete Lebensmittel

an 20.000 bedürftige Münchner

über 27 Ausgabestellen und

107 soziale Einrichtungen

im gesamten Münchner Stadtgebiet.

Verteilen statt vernichten.



BITTE HELFT IHR DABEI!



>>> Jetzt hier spenden:

www.gut-fuer-muenchen.de/projects/56793



Vergelt´s Gott!

Eure Liesl



***

Wers nochmal ausführlich braucht, möge hier weiterlesen:



Liebe Wiesnbesucher,



ich hoffe sehr, dass Ihr auch dieses Jahr auf dem größten Volksfest der Welt eine mords Gaudi haben werdet und gönne es Euch von Herzen, dass Ihr in den zwei Wochen Wiesn viele bunte Scheinchen in flüssiges, alkoholhaltiges Gold umwandeln werdet.



Noch mehr würde ich mich mit Euch - und über Euch - freuen, wenn Ihr bei jeder Maß mindestens einen dankbaren Schluck darauf trinken würdet, dass Ihr das Glück habt, satt und selig auf einer Bierbank stehen zu können, atemlos Atemlos lauschen dürft und außer vielleicht einem leeren Akku oder einer ausklingenden Wiesn-Grippe gerade keine nennenswerten Sorgen habt.

Denn vielen Münchnern geht es nicht so.

Eine viertelmillion Menschen leben in München unter oder am Rande der Armutsrisikogrenze.

Insbesondere Kinder aus armen Elternhäusern, Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen sind aufgrund der eng ausgelegten Definition des Existenzminimums gezwungen, von Regelsätzen zu leben, die in einer hochpreisigen Stadt keine gesunde Ernährung ermöglichen.



Nach dem Motto „Verteilen statt vernichten“ verteilt die Münchner Tafel jede Woche über 120.000 kg (!) einwandfreie Lebensmittel - 6,25 Mio. kg Lebensmittel im Jahr - an ihre Tafelgäste.



Bitte spendet an die Münchner Tafel, damit sie weiter diese wertvolle Arbeit machen kann!



FÜR JEDE MASS BIER:

1 € an den Münchner Tafel e.V.

1 € pro Maß fällt vielen von Euch am Ende der Wiesn garnicht auf.

Bitte denkt im Rahmen der großen Zeltparty auch an jene, die daran leider nicht teilhaben können!



Vergelt´s Gott!

Eure Liesl



www.muenchner-tafel.de

www.lieslweapon.de ... mehraweniga