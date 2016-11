Welttoilettentag – Scheiß drauf!

Heute ist Welt-Toiletten-Tag. Diese Meldung ist den deutschen Nachrichtenberichterstattern tatsächlich eine Unmenge an Berichten wert. Mit geschmackvollen Nahaufnahmen in diverse Toilettenschüsseln und Interviews entrüsteter Auf-öffentlichen-Klos-Pinkler. Empörend sind diese Zustände! Furchtbar! Wir sind wütend. Jawohl!

Gerne würde ich jetzt meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Oder in ein Klo. Schön, dass wir keine anderen Probleme haben.

…und schön, dass mal wieder ein total sinnloses Thema in den Äther geballter wird, bei dem ich mich auf gewohnt sinnlose Weise beteiligen kann.

Ja, ich gebe zu: viele öffentliche Toiletten, Schulklos und Autobahn-Notdurft-Stätten in Deutschland sehen aus wie nach einem (ziemlich ekelhaften) Bombenangriff. Als Kind habe ich mir lieber in die Hosen gemacht, als eines unserer Schulklos zu benutzen – die Toiletten-Zeiten waren schon immer schlimm. Auch damals schon. Und ja, auch heute überdenke ich meinen kindlichen Plan mit dem Einfach-Laufen-Lassen beim Anblick so mancher Bahnhof-WCs.

Hinzu kommt die immer drohende Gefahr eines nicht intakten Absperrmechanismus, der einen für Stunden in einem öffentlichen Klo gefangen halten kann. Erst kürzlich in einem Club passiert. Mir. Da kann man von Glück reden, wenn man einen vollen Drink aus Sicherheitsgründen mit ins Klo genommen hat und die toilettentechnische Freiheitsberaubung mit einem gewissen Humor und anregenden Selbstgesprächen zu einem einstündigen Event der Extraklasse wandeln kann. Noch nie hat mir jemand so gut zugehört wie in dieser einen Stunde der totalen Abgeschnittenheit von der Außenwelt (ein Dank hier noch an die schalldichten Wände und Türen – die bestimmt das ein oder andere Mal durchaus Sinn machen). Noch nie habe ich so herzlich mit mir selbst gelacht wie in dem Moment, als ich merkte, dass ich auf einem öffentlichen Klo gefangen bin. Peinlicher wäre eigentlich nur ein direkt auf dem Stachus platziertes Dixi-Klo gewesen.

Fakt ist aber auch: die Klos waren sauber, es war genug Klopapier da, um sich ein voraussichtliches Nachtlager in Nest-Form zu bauen und ich hatte – wie bereits erwähnt – einen vollen Drink. Wer sich jetzt denkt „Wofür hat diese Frau ein Handy?“ irrt gewaltig: in meinem Verlies aus Fliesen und zermürbend tröpfelndem Wasser der nicht ganz dichten Toilettenspülung war neben komplett zugemauerten Kabinen natürlich auch dafür gesorgt, dass man mit Sicherheit keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen konnte. Kein Empfang, kein Netz. Ich wurde gefunden, als ich bereits völlig erschöpft in meinem Klopapiernest lag, weinend, zitternd und die Fingernägel in die Fliesen gegraben.

So, mit dieser lebhaften und amüsanten Berichterstattung der Marke „Bullshit“ habe ich jetzt hoffentlich die breite Öffentlichkeit genauso gut informiert wie die deutschen Nachrichten.

(Ach ja, für alle, die Englisch verstehen, ist diese Aufarbeitung der Toiletten-Formen auch noch sehr hilf- und lehrreich. Für alle anderen: anschauen lohnt sich trotzdem, weil man mit diesem Menschen hier innerhalb von Sekunden verrückt wird.)