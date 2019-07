We salute you – a tribute to AC/DC

WE SALUTE YOU setzt weltweit neue Maßstäbe. Alte Bekannte bringen eine großartige, aufwendige und authentische AC/DC Show auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Vier der fünf Musiker waren bis 2017 als Mitglieder der Band BAROCK europaweit auf Tournee. Anfang 2018 machten sich der Sänger Grant Foster aus London und das junge Gitarren-Genie Nick Young zusammen mit ihren drei Kollegen mit WE SALUTE YOU in eine neue Dimension auf. Am 05. September 2020 ist die Band im Münchner Circus Krone live zu erleben.

Die Fans erwarten eine perfekte AC/DC Show – und sie bekommen sie. Mit einer Präsentation voller Leidenschaft, einer gigantischen Ton- und Licht-Anlage, einer überdimensionalen Höllenglocke, einer beeindruckenden Marshall-Wand und bis zu 21 Kanonen kommt WE SALUTE YOU dem Vorbild AC/DC verblüffend nahe. Und über all dem schwebt Rosie!

Natürlich lassen die fünf Jungs auch unter musikalischen Aspekten keine Zweifel zu. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Sound und der Performance ihrer Idole. Permanent feilen sie an ihrer Bühnenpräsenz, an der Show und nicht zuletzt an der musikalischen Perfektion. Kein Wunder, dass jeder Aufritt der Band zu einem unvergesslichen Konzert-Highlight wird – nicht nur für eingeschworene AC/DC Fans!

WE SALUTE YOU ist die Band, auf die die deutschen AC/DC-Fans lange gewartet haben. Nick Young ist der beste Angus, den es gibt. Grant Foster ist in Europa eine Institution als Brian Johnson. Erwin Rieder, Baba Hail und Kili Locke, die Rhythmus-Maschine, grooven wie ein riesen Uhrwerk. Wenn das Publikum die Augen schließt, werden sie 1:1 AC/DC hören – und wenn sie die Augen öffnen, werden sie AC/DC auch sehen.

München-Termin: 05.09.2020 Circus Krone Beginn: ca. 20 Uhr

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf), bei CTS Eventim, München Ticket und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.