Mein heutiger Kooperationspartner: Die Stadtwerke München mit den M-Bädern

Insgesamt 18 M-Bäder gibt es in München, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Eines der Bäder ist also mit Sicherheit auch gleich bei Euch ums Eck. Und freilich, jeder von uns war schon des Öfteren in einem der schönen Münchner Bäder – sei es nun die Olympia-Schwimmhalle, das Dantebad, das Westbad oder das Müller’sche Volksbad. Eines schöner als das andere, und jedes mit einem speziellen Angebot an Kursen, Kinder-Plansch-Möglichkeiten oder Wellnessbereichen und Saunen. Im Sommer wie im Winter haben die M-Bäder die perfekte Freizeitgestaltung für Alt und Jung, Familien mit Kindern oder Sportbegeisterte im Angebot.

Die elf Hallenbäder erwarten ihre Besucher mit Erlebnisbecken, Sprungbecken, Wellenbetrieb, Strömungskanälen und Außenbecken. Acht Freibäder machen den Sommer zum reinsten Vergnügen: verschiedene Becken, Kinderbereiche, Sprungtürme, Rutschen, Beachvolleyballfelder und Liegewiesen laden zum Verweilen, Toben, Planschen und Trainieren ein.

Wer sich gerne sportlich betätigt, kann auf Bahnen mit bis zu 50 Metern Länge trainieren; außerdem bieten die M-Bäder unterschiedliche Aqua- und Schwimmkurse, die die Fitness und Gesundheit stärken. Hier gibt es sowohl Kurse ohne als auch mit Anmeldung. Die Kurse ohne Anmeldung bieten dabei höchste Flexibilität – einfach kommen und mitmachen! Auf der Webseite der M-Bäder kann man sich darüber informieren, welche Kurse am besten für die jeweiligen Bedürfnisse geeignet sind; auch Ungeübte und Anfänger können problemlos teilnehmen – z.B. beim Aqua-Aerobic. Die Preise für eine 45minütige Trainingseinheit sind dabei mehr als günstig: das Aqua-Aerobic kostet 5,10 Euro. Unter anderem werden folgende Kurse angeboten: Aqua-Cycling, Aqua-Fatburner oder Aqua-Jogging. Probiert es doch einfach mal aus!

Im Nordbad sowie in der Olympia-Schwimmhalle gibt es sogar M-Fitnesscenter für alle, die neben dem Wassersport auch gerne noch „an Land“ weiter trainieren wollen. Mit 4.000 Quadratmetern ist das Fitnesscenter im Nordbad übrigens das modernste Fitness- und Aqua-Center Münchens!

Wer sich lieber einfach „treiben lassen“ möchte und zur Entspannung und Erholung in die M-Bäder kommt, der kann zwischen verschiedenen warmen Außenpools (z.B. im Dante-Winter-Warmfreibad oder im Michaeli-Hallenbad) wählen und sich dort unter den wohltuenden Wasserspeier stellen. Das Westbad bietet sogar ein Sole-Außenbecken!

Schwimmen in Kombination mit Saunieren ist herrlich entspannend – und gesund! Insgesamt zehn M-Saunen stehen zur Verfügung und sorgen nach einem stressigen Arbeitstag oder nach dem Sport für Entspannung für Körper und Seele.

Großen Rutschen-Spaß für die Kleinen finden Familien beispielsweise im Michaeli-Hallenbad oder im Westbad. Eine besondere Gaudi ist natürlich auch der Wellenbetrieb im Cosima-Wellenbad (momentan allerdings wegen Sanierung geschlossen)!

Überhaupt sind die M-Bäder äußerst familienfreundlich – so können Eltern mit Kleinkindern an Baby- und Kleinkindschwimmkursen teilnehmen oder bei der Baby- und Kleinkind-Sauna im Westbad entspannen. Geschultes Fachpersonal gibt Tipps und erklärt, wie man bereits mit den Kleinsten saunieren kann. Werdende Mamis können beim Schwangerenschwimmen das Herz-Kreislaufsystem in Schwung bringen – und auch nach der Geburt gibt es verschiedene Kurse, die zur Gewebestraffung und Rückbildung bestens geeignet sind.

Die M-Bäder sind auf jeden Fall immer eine gute Idee – gerade in den Ferien! Und wer noch nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sucht – voilà! Schenkt Euren Liebsten doch einen einen Gutschein für die M-Bäder … denn was gibt es Schöneres, als Entspannung und Erholung zu verschenken?

5×2 Eintrittskarten für die M-Bäder – inklusive Bäder- UND Saunaeintritt

In Kooperation mit den Stadtwerken München darf ich Euch heute einen wunderbar entspannenden und gesunden Gewinn weitergeben: 5×2 Eintrittskarten für die M-Bäder! Die Karten, die uns die Stadtwerke sogar INKLUSIVE Saunaeintritt zur Verfügung stellt, sind für alle M-Bäder und M-Saunen gültig.

