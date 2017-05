Was für die Mädels: das GLAMOUR Beauty Festival in München

Erstes GLAMOUR Beauty Festival am 10. und 11. Juni 2017 in München – zwei Tage rund um die Schönheit im Haus der Kunst: Styling, Workshops und Talks mit der GLAMOUR-Redaktion, Experten und bekannten Influencern

In diesem Jahr öffnet das GLAMOUR Beauty Festival erstmalig vom 10. bis 11. Juni seine Türen in München und verwandelt das Haus der Kunst in einem Ort, der sich voll und ganz der Schönheit widmet. Besucherinnen können sich ein ganzes Wochenende von nationalen und internationalen Visagisten inspirieren und stylen lassen oder sich von erfahrenen Redakteuren, Experten, Bloggern und Influencern Tipps zu den aktuellen Trends der Beautybranche holen.

5 Beauty-Zonen und wertvolle Goodie Bag

Die Besucherinnen erwartet in München zwei Tage Styling, Trends und Talks rund um das Thema Schönheit. „Mit dem Beauty Festival wollen wir unser Beauty-Knowhow und den besonderen Spirit von GLAMOUR für unsere Leserinnen spürbar machen, sie inspirieren und zum persönlichen Austausch mit Gleichgesinnten, Experten, Influencern und den Top-Marken der Beauty-Szene einladen“, sagt GLAMOUR Chefredakteurin Andrea Ketterer. In den fünf verschiedenen Beauty-Zonen Skin Care, Make-Up, Hair, Nails & Treatmentoder Parfum, können die Gäste sich unter anderem ihre Nägel trendig stylen lassen, die Augenbrauen färben, oder bei einer Handmassage dem Alltag entfliehen. Besonderes Highlight für das Beauty-Programm zu Hause: Eine Goodie Bag im Wert von über 200 Euro. Ausgestattet mit Samplings der teilnehmenden Partnermarken, darunter M.A.C, Clinique, La Mer, Giorgio Armani Beauty oder Artdeco.

Beauty meets Influencer

GLAMOUR Redakteure, bekannte Beauty-Experten und die Top-Influencer Lena Lademann, Nova Lana Love, Nina Schwichtenberg und Wann Limar gehen außerdem bei insgesamt 25 Beauty-Workshops und Talks in den direkten Austausch mit den Festival-Besucherinnen. „Mit den Top-Experten der Branche haben wir ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So können unsere Leserinnen ein Wochenende in die GLAMOUR Beauty-Welt abtauchen“, sagt Stephanie Neureuter, GLAMOUR Beauty Director und Mitglied der Chefredaktion. Geplant ist zum Beispiel ein Talk mit einem Parfümeur, der verrät wie ein Duft-Klassiker entsteht oder eine Diskussionsrunde mit einer Agenturchefin und einem Modelbooker, die sich über den Umgang mit Schönheitsidealen im Modelbusiness austauschen. Bei den Workshops kann man selbst aktiv werden und sich von Experten die Profi-Tricks beim Nagel- und Haarstyling zeigen lassen oder mehr über die Selbstheilungskräfte der Haut erfahren.

Tickets und Registrierung für einen der vier Besucher-Slots, Workshops und Expert-Talks und alle weiteren Infos zum GLAMOUR Beauty Festivals gibt es unter http://www.beautyfestival.de.

Foto Copyright: Glamour