Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018

Von 1920 bis 1962 war Franz Halmanseger stets auf der Wiesn anzutreffen, wo er die Leute in das Hippodrom lockte, das Festzelt mit einer Pfer- dereitbahn. Mit eleganten Bewegungen mimte er die Reiter im Zelt und schwang seine imaginäre Peitsche. Im echten Leben arbeitete Halmanseger am Hauptbahnhof, doch alle Wiesn-Besucher kannten ihn nur als „den vorm Hippodrom“.

Entdeckt und engagiert worden war Franz Halmanseger von der Oktoberfest-Legende Carl Gabriel, der 1902 das Hippodrom auf die Wiesn brachte und über den heuer eine Sonderausstellung im Museumszelt auf der Oidn Wiesn zu sehen sein wird.

Die Firma Rastal in Höhr-Grenzhausen/Westerwald stellt die diesjährigen Oktoberfest-Maßkrüge in einer Stückzahl von 70.000 her. Während der Oktoberfestzeit ist der Steinkrug mit dem offiziellen Plakatmotiv im Souvenirhandel, über das Internet und in den Festzelten erhältlich.

Der Serienmaßkrug 2018 kostet 17 Euro, mit Zinndeckel 34 Euro.