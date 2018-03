Vorstadt-Hochzeit: Gewinnt 2 VIP-Tickets!

Die Vorstadt-Hochzeit: das ist Münchens schönster Künstlerball und gleichzeitig eine wunderbare Traditionsveranstaltung mit bunten Kostümen, Musik sowie einer Sängerrevue. Am 20.04.2018 ruft der Hochzeitslader auch heuer wieder ins Münchner Hofbräuhaus, um die seit 1908 bestehende Tradition zu feiern. Die kostümierten Gäste dürfen nicht nur den Einzug des „Brautpaares“ durch die Schwemme des Hofbräuhauses, sondern auch die nachfolgende Veranstaltung, die eine Hochzeit des damaligen Vorstadtbürgertums parodiert, miterleben. Wir haben exklusiv zwei VIP-Tickets inklusive Backstage-Führung für Euch!

Im Jahre 1908 schuf der findige Karl Arnold, ein Karikaturist der Zeitschrift Simplicissimus, ein völlig neues Veranstaltungskonzept: er rief einen Künstlerball ins Leben, der die damaligen Hochzeiten parodieren sollte. Das Programm gestaltete sich aus der Darstellung einer Hochzeitsgesellschaft samt Brautpaar, Musik, satirischen Gesangseinlagen und Couplets. Verschiedene bekannte Künstler, Sänger und Parodisten unterhielten einmal im Jahr volksnah und auf künstlerisch hohem Niveau die Bürger.

Die Tradition wurde beibehalten, und nach einigen Locationwechseln fand die Vorstadt-Hochzeit im Hofbräuhaus am Platzl ihr neues Zuhause. Und bis heute treten dort bekannte Volkssänger, Schauspieler, Kabarettisten und Musikanten auf, um das Publikum zu unterhalten. Freilich gibt es, wie es sich für eine ordentliche Hochzeit gehört, ein köstliches Hochzeitsmenü, eine Band und neben den Showeinlagen auch jede Menge Möglichkeiten, das Tanzbein zu schwingen.

Das Brautpaar

Auch die Ankündigung des Brautpaares ist jedes Jahr ein spannendes Highlight: Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Schauspielerin Johanna Bittenbinder und der Liedermacher Roland Hefter. Und diese illustre Kombination wollen sich freilich auch viele weitere Stars aus Film und Fernsehen nicht entgehen lassen!

Das erste “Ja” hatte der Bräutigam bereits mit einem “Gstanzl” Anfang Februar gegeben, und seit er nun weiß, wer seine Braut sein wird, hat er es nochmals bekräftigt. Denn keine Geringere als Johanna Bittenbinder, bekannt aus vielen Filmen und TV-Produktionen wird bei der Vorstadthochzeit im Hofbräuhaus an seiner Seite stehen! Dann ehelicht die zweite Vorsitzende des Sittlichkeits- und Abstinenzvereins Untergiesing, Viktualien Oberschornsteiner (Johanna Bittenbinder) den Bänkelsänger Zacharias Muckenhirn (Roland Hefter), Spross einer eingesessenen Münchner Rotlichtdynastie. Ineinander verliebt haben sie sich auf dem Trottoir am Rindermarkt. Er sang Lieder übers Bier und sie predigte dagegen. Mei…wo die Liebe hinfällt. Dumm bloß, dass beide Familien so gar nicht zueinander passen und bei der Hochzeitsfeier am 20. April im Münchner Hofbräuhaus das erste Mal aufeinander treffen.

Das A und O: ein passendes Kostüm im Stil der Jahrhundertwende

Ganz wichtig und unerlässlich für die Teilnahme an Münchens schönstem Künstlerball: das passende Kostüm; denn darauf legen die Macher der Vorstadt-Hochzeit ganz besonders großen Wert. Die Veranstaltung soll möglichst originalgetreu aufgezogen werden – und jeder Gast ist selbst Teil des kunterbunten Spektakels.

In Sachen Kostüm dürfen die Gäste also gerne kreativ werden: Satinkleider, Puffärmel, blumenbesetzte Hüte und hochgeschlossenes Gewand mit Spitze und Rüschen sorgen für eine Zeitreise im Hofbräuhaus. Was zuerst einmal mächtig schwierig klingen mag, ist jedoch gar nicht so kompliziert: fast jeder Schrank gibt einige Teile her, um daraus ein fesches Kostüm zu zaubern. Korsagen, Hüte, hochgeschlossene Blusen samt Schluppen oder Schleifen, Broschen, Zylinder, Gehröcke oder auch der Reifrock vom Abendkleid finden endlich einmal wieder Verwendung! Wer seinen Auftritt doch lieber in Expertenhände legen möchte, der kann sich freilich auch im Kostümverleih Breuer detailgetreu ausstaffieren lassen (auf der Webseite könnt ihr Euch auch auf jeden Fall gute Anregungen für ein Selfmade-Kostüm holen).

Denn Vorsicht: Jeder, der nicht dem Anlass entsprechend gekleidet ist, wird trotz gekaufter Karte zum Umziehen wieder nach Hause geschickt.

Gewinnt zwei VIP-Tickets für Münchens schönsten Künstlerball

Für unsere Gewinner wird der 20. April 2018 mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis! In Kooperation mit der Vorstadthochzeit verlosen wir zwei VIP-Tickets (1 Gewinner plus seine Begleitung). Diese beinhalten: Sitzplatzreservierung vorne an der Tanzfläche zwischen den Schauspielern und Künstlern, dreigängiges Hochzeitsmenü, Tanz und Glasscherbenrevue. Außerdem darf der Gewinner mit seiner Begleitung (und gemeinsam mit mir, der Bayrischen Quadratratschn, die die Führung übernehmen wird) vor der Veranstaltung einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltung (Aufenthaltsraum der Künstler, kurzes Meet & Greet mit den Jungfrauen, Möglichkeit zum Selfies-Schießen mit den Darstellern etc.) werfen! Exklusiver geht es nicht mehr!

Aber auch für unsere Gewinner gilt: bitte erscheint in einem passenden Kostüm (Tipps fürs Kostüm findet ihr weiter oben) – sonst müsst ihr zum Umziehen nochmal nach Hause!

Und für alle, die nicht gewinnen oder gar nicht erst teilnehmen wollen – hier bekommt ihr Eure Tickets auf dem normalen Verkaufswege: http://vorstadthochzeit.de/tickets/

Was ihr dafür tun müsst?

Beantwortet mir einfach bis zum Montag, den 26.03.2018, um 20 Uhr folgende Frage: nennt mir den Darsteller bzw. die Darstellerin des diesjährigen Bräutigams/der diesjährigen Braut der Vorstadt-Hochzeit!

Eure Antwort sendet ihr mir per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) oder ihr kommentiert einfach die Beiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend.

Alle Fakten zur Vorstadt-Hochzeit:

Webseite: http://vorstadthochzeit.de/

Social Media: https://www.facebook.com/Vorstadthochzeit/ oder https://www.instagram.com/vorstadthochzeit/

Tickets: http://vorstadthochzeit.de/tickets/

Datum und Uhrzeit: 20. April, 19:30 Uhr

Ort: Hofbräuhaus München

Gewinnspielbedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook/Instagram steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Es wird nicht von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook/Instagram-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 16 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann je nach Teilnahmeweg über facebook, Instagram oder per Email benachrichtigt. Daher gebt mir bitte in Euren Nachrichten Eure Emailadresse an. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 4 Tagen melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook oder dem Senden einer Email/Nachricht an mich erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel endet am 26.03.2018 um 20 Uhr – danach wird der Gewinner benachrichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Like des Facebook Gewinnspiel-Post, einem Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post, einem Like des Instagram-Posts, einem Kommentar auf meiner Webseite oder einer persönlichen Nachricht/Email. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

Foto Copyrights: Engelbert Jost