Voigas, Oida! – oder: so war das LaBrassBanda-Konzert in München

Während sich Showgrößen wie Mariah Carey in der Vergangenheit schwer taten, die Olympiahalle zumindest zur Hälfte zu füllen, schaffte das eine bayerische Band am vergangenen Samstag, den 04.03.2017, relativ mühelos: LaBrassBanda spielte nicht nur vor einer vollen Halle, sondern sage und schreibe über drei Stunden. Blasmusik, Genre-übergreifende Sounds, bayerische Texte und eine energiegeladene Bühnenpräsenz; oder um es auf bairisch zu sagen: Voigas, Oida!

10 Jahre gibt es die Blechbläser-Truppe um Frontmann Stefan Dettl bereits – und das wurde am Samstag gebührend gefeiert. Mit der Veröffentlichung von „Around the world“, ihrem mittlerweile siebten Album, und einer großen, wilden und dreistündigen Party in der Olympiahalle. In 10 Jahren haben sich die Musiker aus dem Chiemgau eine eingeschworene Fanbase erspielt. Und die feierte ihre Helden am Samstag ausgelassen. Da wurde getanzt, gesungen, gehüpft und Ausdruckstanz gemacht (hier nochmal ein großes Sorry an meine Begleitung, die mir in einen meiner durch die Gruppendynamik entstandenen Tanzmoves hineingelaufen ist und sich einen ordentlichen, aber unabsichtlichen Schlag ins Gesicht eingefangen hat).

LaBrassBanda versteht es, ihr Publikum vom ersten Song an mitzureißen. Das war auch früher schon so, als die Jungs noch in kleinen Clubs vor noch kleinerem Publikum aufgetreten sind; stets barfuß und in Lederhosen, und freilich auch immer mit ihrem ganz speziellen Sound, der sämtliche Stilrichtungen von bayerischer Blasmusik und Techno über Ska und Punk bis hin zu Pop und Reggae zu einer brachialen Soundwatschn mischt. Und das ist so gar nicht Musikantenstadl-mäßig, sondern „leider voll geil“.

Ich gebe zu, dass ich die LaBrassBanda zuvor zwar schon kannte, aber aus unerfindlichen Gründen nicht wirklich auf dem Radar hatte. Das sollte sich am Samstag grundlegend ändern. Wer über drei Stunden ohne Pause Vollgas gibt (auch wenn der Tubaspieler bereits nach dem dritten Song aussieht, als platze ihm gleich der Kopf – was er übrigens nicht tat!), nach drei Stunden immer noch voller Energie die Bühne rockt und es schafft, mich zu fast schon brutalem Ausdruckstanz zu animieren, der hat sich ein großes Lob verdient. Mit der Zusage, dass ich beim nächsten Konzert in der Gegend auf jeden Fall wieder am Start sein werden. Aber sowas von!

Ach ja, wer am Samstag nicht dabei sein konnte, der hat noch ganz oft die Chance, LaBrassBanda live zu erleben: sie gehen jetzt auf große Tournee.