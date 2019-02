Valentinstag-Gewinnspiel: romantisch dinieren im Hard Rock Cafe

Der Valentinstag steht vor der Türe, und so manch einer grübelt noch über eine passende Geschenkidee für seinen Liebsten/seine Liebste. Parfüm – hat’se schon. Socken – hat er schon. Blumen – hat’se letztes Jahr bekommen. Ein Tragl Augustiner – hat er sich selbst gekauft. Wie wäre es also mit einem köstlichen Dinner für zwei in Münchens coolstem Schuppen?! Gemeinsam mit dem Hard Rock Cafe München verlose ich ein Valentinstag-Dinner, mit dem ihr Euren Herzmenschen überraschen könnt!

Mit dem „Steak & Shrimp“ bekommt ihr exklusiv zum Valentinstag ein Spezialgericht der Extraklasse – damit kann man sein Spatzl auf jeden Fall beeindrucken! Wer damit (warum auch immer) nichts anfangen kann, der hat im Menü aber auch noch andere Köstlichkeiten zur Auswahl. Und zum Schluss wird Euch dann noch ein „Special Shake“ zum Valentinstag kredenzt.

Special Valentine`s Day Menu

Welcome Drink

One glass of Prosecco per person

Starter

Classic Nachos to share

Main Course

Choice of: Steak & Shrimp, Smokehouse Barbecue Combo, Legendary Burger, Grilled Salmon, Classic Waldorf salad

Dessert

„Boozy Sweetheart“ Shake to share

G’winnschbui

Da das Valentinstagsmenü vermutlich eine Überraschung werden soll, werde ich Euch nicht bitten, Eure/n Liebste/n unter den Gewinnspielbeiträgen zu markieren *lach*. Aber ich bin furchtbar neugierig auf spannende und schöne Liebesgeschichten!

Schreibt mir doch einfach, wie/wo/wann/warum ihr Euren Herzmenschen kennengelernt habt! PS: Ich habe meinen Schatz und mittlerweile Vater unserer Tochter tatsächlich im Hard Rock Cafe kennengelernt!

Eure Antwort sendet ihr mir dann per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) – oder ihr kommentiert einfach die Gewinnspielbeiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle einmaligen Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr unten stehend.

Gewinnspielbedingungen: