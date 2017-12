Urlaub aus der Dusche: Spray Tanning-Session bei WeMaVit zu gewinnen

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 11🎄☆

Hinter Türchen Nr. 11 versteckt'se heid a bisserl Urlaubsfeeling in da koidn Jahreszeit - g'winnt's a Sitzung in der nigelnagelneuen Bräunungsdusche im Kosmetikstudio Wemavit von Doris Wierer🎉!

A kloane Auszeit vom vorweihnachtlichen Stress streichelt need nur die Seele, sondern lasst Eich a glei frischer ausschaugn. Im Kosmetikstudio Wemavit kümmert ma'se um ois, was Haut und Seele guad duad. Ob Faltenbehandlung, Massage, ois, wos ungeliebten Pölsterchen oder Knitterfältchen aufn Leib ruckt sowie jede Menge Wellness und Vitalität stehn bei WeMaVit aufm Programm.

Ganz neu seit Dezember is außerdem de Bräunungsdusche, die Eich a ganz ohne UV-Belastung an schee sommerlichen Teint zaubert. Und genau dafür verlosen mir heid zusammen mit Geschäftsführerin Doris Wierer a "Spray Tanning Session" - dann schaugds zu Weihnachten aus, ois dads ihr grod ausm Urlaub kemma!

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach. Beantwortets ma einfach foigende Frogn: wo befindet sich das Wemavit-Kosmetikstudio? ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's der lieben Doris von Wemavit a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

