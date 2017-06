Uni Sommerfest 2017

Am 7. Juli 2017 lädt das Uni-Sommerfest wieder zu einer Kultur- und Festival-Veranstaltung der Extraklasse ein. Hierzu wird das historische Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität ab 19 Uhr in einer selten reizvollen Atmosphäre erstrahlen.

Der AK Uni-Sommerfest des Konvents der Fachschaften der LMU und der UniKult e.V. organisieren mit einem ehrenamtlichen Team und mehreren hundert tatkräftigen Helfern am Festabend eine außergewöhnliche Veranstaltung und sind stolz, mit etwa 5.000 Gästen das größte studentische Einzelereignis Münchens zu sein. Da das Uni-Sommerfest dieses Jahr bereits zum 22. Mal stattfindet, hat es mittlerweile seinen Kultstatus erreicht. Studierende aller Fakultäten und andere Kulturbegeisterte strömen von Nah und Fern zur Großveranstaltung von Studierenden für Studierende.

Das Programm gleicht mit seiner Vielfalt auch in diesem Jahr eher einem Festival als einer Abendveranstaltung und bietet auf fünf Themenbühnen Musik und Unterhaltung für jeden Geschmack.

Singer und Songwriter wie Liann oder Manuel Etter, Indie-Pop/ Rock-Bands wie Owing To The Rain, aber auch die Fachschaft Medizin mit ihrer Big-Band Med.Ronom werden für unvergessliche Sommermomente sorgen. Auf der „Silver Linings“- Bühne werden außerdem der Poetry-Slamer Darryl Kiermeier und verrückte Wissenschaftler anzutreffen sein, bevor jeder Gast beim Karaoke sein eigenes Talent unter Beweis stellen kann.

In den C- Räumen der Universität stellen Kleinkünstler ihre Werke aus, an denen die Gäste vorbei flanieren können. Außerdem wartet auch wieder der bewährte Zockerraum auf Konsolenfans. Thematisch passend wird es in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung für alle Zockerfans geben. Das Medien- und Filminteresse der Gäste wird wieder mit dem U.Kino und weiteren Highlights gesättigt.

Ein weiteres Highlight wird außerdem am Speerträger oberhalb des Lichthofes stattfinden. Mehr wird allerdings noch nicht verraten…

Je später die Nacht wird, desto mehr werden auch die feierwütigsten Gäste auf ihre Kosten kommen. In den fünf Discos, darunter eine Open-Air-Disco im Südhof und eine Kopfhörer-Disco im imposanten Lichthof, wird bis zum Morgengrauen mit verschiedensten Musikrichtungen ordentlich eingeheizt.

Eine Verschnaufpause bieten die drei Biergärten in den Innenhöfen. In entspannter Atmosphäre können dort unter anderem Pizza, Rahmschmankerl und Crêpes verspeist und vielleicht die ein oder andere neue Bekanntschaft gemacht werden.

Dank des vielseitigen Getränkeangebots, von Cocktails über Longdrinks bis zu Bier und Radler zu studentenfreundlichen Preisen, wird kein Gast auf dem Trockenen sitzen.

Wie auch in den vergangenen Jahren beendet das Uni-Sommerfest wieder den Triple-Live-Summer München. Dies ist ein Zusammenschluss des StuStaCulums, des TUNIX und des GARNIX, um ein Maximum an Kultur und Party für Münchens Studierende zu gewährleisten.

Tickets sind ab dem 26. Juni bei der Studierendenvertretung der LMU, München Ticket (hier fallen ggf. zusätzliche Gebühren an), dem AStA der TUM, sowie ab dem 3. Juli am Kassenhäuschen auf dem Geschwister-Scholl-Platz erhältlich.

Aktuelle Informationen, Details zur Helferanmeldung und das genaue Programm des Abends sind auf der Internetseite www.uni-sommerfest.de sowie auf facebook.com/UniSommerfest zu finden.

Foto & Text: LMU