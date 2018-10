„Trust me“ – die neue Show im GOP

Im Herbst beweisen Timothy Trust und Diamond im GOP Varieté-Theater München mit ihrer weltweit ausgezeichneten Mentalmagie-Darbietung, dass absolute Seelenverwandtschaft nicht nur atemberaubend verblüfft, sondern auch viel augenzwinkernde Komik birgt. Auf einer zauberhaftenReise von Wirklichkeit, symbiotischer Kunst, Vertrauen und Zweisamkeit tauchen in „Trust me“erstklassige Artisten unterschiedlichster spektakulärer Disziplinen auf.

Was ist eigentlich verrückt, was ist normal?

Gibt es die wahre Wirklichkeit oder ist selbst die nur Zauberei? Kann ich mir vertrauen oder sogar dir? Das weltweit ausgezeichnete Mentalmagier-Duo Timothy Trust und Diamond fordernvon ihrem Publikum „Trust me!“ und laden ein zu einer prickelnden Erfahrung von Wirklichkeit,Vertrauen und Zweisamkeit. Auf dieser spannenden Reise haben die beiden erstklassige Unterstützung von spektakulären Artisten unterschiedlichster Disziplinen. Eine neue Show- Erfahrung – denn bei „Trust me“ ist fast nichts so, wie es scheint. Die Wendungen sindverblüffend, komisch, atemberaubend. Aber was wären Magier, Akrobaten und die Mutigen dieser Welt ohne das Vertrauen auf ein Happy End? Nichts! Kontrolle ist gut, Vertrauen viel besser. Also: Trust me – wenn Du Dich traust.