Trage Dein Herz auf dem Kopf: Mütze & Stirnband von Bavarian Caps

Mein heutiger Kooperationspartner: Bavarian Caps 💜

Bavarian Caps ist ein junges Unternehmen aus Kelheim, das bayerische Caps und Mode entwirft. Im Mai 2015 starteten die vier Sandkastenfreunde Sebastian, André, Johannes und Peter ihren Onlineshop – mit einem einzigen Cap-Modell! Denn eigentlich entstand die Idee für ihre Kopfbedeckungen aus einer Bierlaune heraus (wie sollte es in Bayern auch anders sein) und war nur für ihren privaten Gebrauch gedacht. Aber wie das nun mal eben so ist mit guten Ideen: im Freundeskreis kamen die Hauben so gut an, dass ein Webshop her musste.

Aus besagtem einzigen Modell sind mittlerweile viele verschiedene Entwürfe entstanden – über 20 Caps umfasst das Sortiment des Labels inzwischen! Dazu kamen schnell auch Shirts, Sweater und Wintermode. Erhältlich sind die hochwertigen Teile nicht nur im Bavarian Caps-Shop, sondern auch in ausgewählten Verkaufsläden in Bayern und Österreich. Die neue Winterkollektion des Labels wird übrigens komplett in Bayern produziert – ihr tragt dann also ein echtes Stück Bayern auf dem Kopf oder am Körper! Wenn das mal nichts ist!

Natürlich wollen die Macher von Bavarian Caps die bayerische Tracht nicht ersetzen – ein bayerisches Modelabel muss ja auch nicht zwingend immer etwas mit der klassischen Tracht zu tun haben. Lassen wir die Jungs ihren Ansatz doch einfach selbst erklären: „Die Bavarian Cap ist in den letzten zwei Jahren zu einem Symbol dafür geworden, dass die bayerische Kultur nicht starr und unveränderlich ist. Wir sind modern, weltoffen und flexibel – und dabei immer heimatverbundene Bazis. Egal ob Schützenkönigin im sonnigen Niederbayern oder Exil-Bayer im hippen Berlin, egal ob beim Schafkopfen im Fränkischen Wirthaus oder vor der Bühne beim Hamburger Festival: Die Cap auf dem Kopf und das Edelweiß auf der Brust bringen das bayerische Lebensgefühl und die heimatliche Identität in den Alltag – wo auch immer wir sind.“

Und das gelingt ihnen gut: bei Bavarian Caps entstehen modische Entwürfe mit bayerischem Touch. So zieren die Kappen, Mützen und Stirnbänder mal ein auf Leder verewigtes Edelweiß, mal eine Breze oder ein bayerisches Wappen.

Ganz neu im Sortiment sind die Winterkopfbedeckungen aus dem Hause Bavarian Caps. Hier gibt es fesche Mützen in verschiedenen Modellen mit und ohne Kunstpelz-Bommel. Wer es besonders weich und kuschelig mag, kann auf die Mützen und Stirnbänder aus Alpaka-Wollmischung zurückgreifen – die halten die Ohrwascheln, genau wie die anderen Modelle der Winterkollektion, auf jedem Christkindlmarkt und bei jeder Skitour warm! Hier seht ihr eine kleine Auswahl der schönen „Haum“ und „Stirnbandl“:



Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, kuschelig-warme Überraschung:

💕 eine Mütze mit Kunstfell-Bommel (Wert: 39,95 Euro) sowie ein Stirnband (Wert: 24,95 Euro) von Bavarian Caps (2 Gewinner) 💕

Jetzt gibt’s was auf die Ohren! Und zwar diese zwei wunderbar warmen und kuschelig weichen Kopfbedeckungen von Bavarian Caps! Zwei Gewinner dürfen sich heute ganz besonders freuen, denn die in Bayern gestrickten Kopfbedeckungen sind heiß begehrt!

Wir verlosen einmal die „Puschl-Haum Beere“ mit Kunstfellbommel und Edelweiß-Applikation auf Leder; die Mütze hat eine zusätzliche Fleece-Einnähung im Inneren für besonders gute Wärmeisolation.

Unser zweiter Gewinner darf sich über das „Stirnbandl schwarz“ freuen – und über warme Ohren, denn mit der Fleece-Einnähung im Inneren hält das Stirnband auch den zapfigsten Temperaturen stand.

PS: Die hübschen Winter-Must-Haves eigenen sich übrigens hervorragend als Geschenk!

▶ Teilnehmen am Gewinnspiel ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: wohin dürfte Euch Eure neue Kopfbedeckung begleiten?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit der richtigen Antwort. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

