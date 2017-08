Trachtenshirt „Edelweiß“ von VRONIKAA zu gewinnen

Manchmal muss es eben kein Dirndl oder das klassische Trachtenhemd sein – ein zünftiges Shirt oder ein kuscheliger Sweater schauen nicht nur zu Jeans, sondern auch zur Ledernen super aus. Die Mädels vom Label VRONIKAA haben ihr Sortiment weiter aufgestockt und bieten hübsche Shirts in hervorragender Qualität an – mit Trachtenaufdrucken, die weich und easy zu pflegen sind. Damit ihr Euch selbst von den Entwürfen von VRONIKAA überzeugen könnt, verlosen wir ein Shirt mit Edelweiß-Aufdruck!

Freilich ist es Geschmackssache, ob man zur Ledernen oder zum Trachtenrock nun ein klassisches Hemd bzw. eine klassische Trachtenbluse trägt, oder das Outfit mit einem Shirt oder Sweater auflockert. Ich persönlich mag das Spiel mit Kontrasten. Mal habe ich Lust auf ein traditionelles Waschdirndl, mal auf eine legere Kombination von Trachtenrock und Shirt im urigen Design.

Mein Tuba-Shirt mit langem Arm (super, wenn es jetzt im Herbst wieder etwas frischer wird) gehört definitiv zu den Favoriten in meinem Schrank. Es ist kuschelig weich, schaut schneidig aus – und man merkt, mit wie viele Liebe und Leidenschaft die Mädels von VRONIKAA ihre Designs entwerfen. Designerin Vroni näht und kreiert bereits seit ihrer Jugend; sie hübschte Dirndl auf, nähte Taschen und bastelte Anstecknadeln. All das setzt sie nun auch in ihren Entwürfen für ihr eigenes Label um; besonders am Herz liegt ihr die gelungene und stimmige Kombination von Mode und Tradition.

Seit 2011 gibt es das Label nun schon, das für Liebe zu Volksfesten, der Wiesn und auch Tracht steht. Verkaufsschlager und gleichzeitig Einstieg ins Modebusiness war das Shirt „Allgäuer Kuh“ – eine Hommage an die Allgäuer Wurzeln des Labels. Mittlerweile bietet das Label neben ihren kultigen Shirts mit alpenländischen Drucken auch handgemachte Accessoires wie Anstecknadeln, Maßkrugbänder, Handy-Taschen (die sich als kleines Tascherl auch hervorragend an der Schürze befestigen lassen) oder Haarreife. Auf eben diese Haarreife solltet ihr unbedingt auch einmal ein Auge werfen – die Rosen auf dem Reif sind aus echtem Leder und in verschiedenen Farben erhältlich… und sehen so süß aus, dass man am liebsten jeden davon haben möchte.

Die neue 2017er-Kollektion trumpft mit neuen Motiven auf – eines davon ist u.a. das Shirt mit Edelweiß-Motiv, das ihr weiter unten im Artikel heute gewinnen könnt. Für Damen gibt es neue Schnitte, wie die Shirts mit 3/4-Arm aus Baumwolle… einige davon übrigens auch mit hübschen Strasssteinen besetzt. Der Sweater in schwarz mit Lebkuchenherz-Aufdruck komplettiert das Sortiment.

Auch für die Mannaleid gibt es neue Longsleeve-Shirts mit Hirten- oder Hirsch-Motiv, ebenfalls aus Baumwolle.

Die Mädels von VRONIKAA bieten all diese schönen Schätzchen in ihrem Onlineshop an, stellen ihre Produkte in Handarbeit her, achten auf umweltfreundliche Lieferketten und beziehen ihre Materialien von deutschen Lieferanten.

Gewinnspiel

Gemeinsam mit VRONIKAA verlosen wir ein Trachtenshirt mit Edelweiß-Vintage-Aufdruck in grau-melange. Das Shirt passt sowohl zur Lederhose als auch zum Trachtenrock oder zur Jeans; die Passform ist locker körperumspielend. Das Herrenshirt hat einen V-Ausschnitt, das Damen-Shirt einen Rundhalsausschnitt.

Mit etwas Glück seid ihr bald stolzer Besitzer dieses Shirts! Je nach Gewinner (ob Mannderl oder Weiberl) erhaltet ihr dann exklusiv ein Trachtenshirt im Vintagelook in Eurer Größe.

▶ Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach … beantwortet mir einfach, in welcher Größe ihr das Shirt gerne hättet und schickt mir die Antwort entweder per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als Kommentar unter dem jeweiligen Post in den Social Media Kanälen oder dort als private Nachricht.

Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, den 31.08.2017, um 22 Uhr. Der Gewinner wird dann ermittelt und benachrichtigt. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr nachfolgend.

Gewinnspielbedingungen:

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: VRONIKAA