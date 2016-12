Trachtenrock von Trachtenamazonen plus Fotoshooting

Frohe Weihnachten, ihr Liabn!

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 24: ein original Leder-Trachtenrock vom Label Trachtenamazonen plus professionelles Fotoshooting (Gesamtwert des Gewinns über 350 Euro!) 🎄🎄☆ <3

Da haut's da an Schoita naus: in unserem letzten Türchen versteckt si a Trachtenrock vom Münchner Label "Trachtenamazonen". De Röck' hobts vielleicht scho a paar Moi an mir g'seng - de san da Wahnsinn!!! Und ihr hobds so vui Möglichkeiten, den Rock zu stylen: vom klassischen Trachtenlook mit Mieder oder Bluse über Büro-tauglich bis hin zum gemütlichen Alltagslook mit Pulli oder Shirt kennts Eich stylingtechnisch echt austoben! Die liebe Designerin Susanne Stelzl achtet beim Design auf jedes no so kloane Detail und schdäid jeden Rock mit ganz vui Liebe her.

Unsere Gewinnerin derf se an Rock aussuacha (entweder aus dem aktuellen Bestand, oder aber sie wart bis zum Frühjahr auf de neie Kollektion - Röcke gibts dann in den Größen 34 bis 46) und frei entscheiden, ob's liaba an dunklen, an hellen oder an Jeans-Trachtenrock mecht. Da die liabe Susanne a Fotografin is, gibt's im Frühjahr bei scheeweda a no a professionelles Fotoshooting oben drauf! Spinnt da Beppi!

Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wiavui Trachtenrock-Linien hod "Trachtenamazonen" bisher aufn Markt brachd ? (De Antwort findets ganz easy rot markiert im unten angehängten Artikel)

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds der liabn Susanne mit ihrem Label Trachtenamazonen a Like auf ihre Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd um 20 Uhr - dann losen mir die Gewinnerin glei no aus und oana vo Eich griagd heid Omd mit dem Trachtenrock no a traumhaftes Weihnachtsgeschenk dazua. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

www.bayrische-quadratratschn.de/trachtenrock-von-trachtenamazonen-plus-fotoshooting/ ... mehraweniga

Trachtenrock von Trachtenamazonen plus Fotoshooting - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung: einen Trachtenrock von Trachtenamazonen plus Fotoshooting. Das Allerbeste: unsere Gewinnerin kann sich in aller Ruhe einen Rock aussuchen - und bekommt dann noch ein Fotoshooting!