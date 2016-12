Trachten-Wärmflasche von Nanenda Trachtenmode

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Nanenda Trachtenmode 💜

Nanenda Trachtenmoden kennt Ihr bestimmt schon von dem ein oder anderen Artikel auf meiner Webseite – und vielleicht auch deshalb, weil meine Lieblingstrachtenblusen eben genau von Nanenda stammen. Nanenda – das ist ein kleiner, feiner Online-Trachten-Shop mit einer liebevollen Auswahl erlesener, handgefertigter Produkte.

Bei Nanenda gibt es Dirndl, aber eben nicht von der Stange, sondern in Detailarbeit von Hand produziert und daher nur in kleinsten Stückzahlen. Ein Dirndl von Nanenda bedeutet also: damit läuft beim nächsten Trachtenfest oder auf der kommenden Wiesn bestimmt nicht jede Zweite herum!

Genauso verhält es sich mit den anderen, wunderschönen Nanenda-Produkten: das Sortiment bietet zauberhafte Blusen, hübsche Dirndlschürzen, Unterröcke und Accessoires. Die Blusen von Nanenda liebe ich ganz besonders – sie sitzen bestens, sind nicht zu eng geschnitten, liegen aber trotzdem gut am Körper an. Die Bluse „Julia“ mit Stehkragen und halblangem Arm eignet sich außerdem hervorragend für kältere Tage! Neu im Sortiment sind die zarten Spitzenblusen, die es in zwei verschiedenen Farben gibt. Das Tolle daran: sie sitzen wie eine zweite Haut und tragen überhaupt nicht auf! Perfekt also, wenn man noch einen feschen Janker drüber ziehen will. Oder einfach keine Lust mehr auf Puffärmel an Dirndlblusen hat.

Doch nicht nur Trachtenmode gibt es bei Nanenda – auch die liebevoll entworfenen Accessoires im Trachtenlook sind im Online-Shop erhältlich. Absoluter Verkaufsschlager ist das Dirndl-Schürzen-Täschchen; denn auf der Wiesn oder dem Volksfest hat man gerne mal beide Hände frei: zum Tanzen, zum Anstoßen oder zum Händchenhalten. Das hübsche Täschchen wird einfach an der Dirndlschürze befestigt. Natürlich kann das Tascherl auch einfach als Kosmetiktasche oder Kruschkramtäschchen für die Handtasche verwendet werden! Und ein hübsches Geschenk ist sie allemal! Passend zum Tascherl gibt es weitere Accessoires im rustikalen Trachtendesign: zum Beispiel die praktischen Smartphone-Hüllen mit Trachtenknopf und Edelweiß-Applikation.

Nun hat Designerin Melinda Kovacs weitere, kleine Schätze entworfen: die Mutterpasshülle (DAS Geschenk für werdende Mamas, die auch in der Schwangerschaft nicht auf ein klein wenig Tracht verzichten wollten) und die Wärmflasche „Herzerwärmer“ aus Filz. Diese Produkte gibt es erst seit Ende November auf dem Markt – und auch sie sind nur in kleinen Stückzahlen erhältlich. Boarisch, exklusiv und durchdacht – das ist das Konzept von Nanenda.

Wer also noch ein Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten braucht: einfach mal auf der Webseite von Nanenda stöbern. PS: die liebe Melinda verkauft übrigens versandkostenfrei!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 eine Designer-Wärmflasche „Herzerwärmer“ im Trachtenlook von Nanenda💕

Das Label Nanenda Trachtenmoden liegt mir wirklich ganz besonders am Herzen – hier wird alles noch von Hand genäht und geschneidert, hier werden Stickereien und Applikationen von Hand angebracht und Spitzen in liebevoller Detailarbeit an Blusen und Röcke genäht. Die Qualität der Produkte ist bestens – und dennoch mehr als bezahlbar! Und auch unser heutiger Gewinn, die zauberhafte Wärmflasche „Herzerwärmer“ aus Filz, wird mit ganz viel Liebe hergestellt! Sie ist der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit und ein schönes Geschenk für Mamas, Omas, Tanten oder Töchter!

Der Wärmflaschenbezug ist aus weichem, wärmenden Filz – bestickt mit einer Edelweiß-Applikation, einem Trachtenherz und dem Schriftzug „Herzerwärmer“. Zwei Liter passen in die innere Flasche, die freilich TÜV-geprüft ist und durch die Öffnung an der Hinterseite des Bezuges entnommen werden kann. Am Flaschenhals hat sie außerdem einen Kunststoffhaken zum Aufhängen – denn sind wir mal ehrlich: so ein Schmuckstück darf nach Gebrauch nicht einfach im Schrank verschwinden, sondern kann einfach wie ein kleines Kunstwerk neben dem Bett aufgehangen werden. Hüttenfeeling pur!

