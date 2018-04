Tollwood 2018

„30 Jahre Tollwood – Miteinander“ lautet das Motto des Festivals in diesem Sommer, das vom 27. Juni bis 22. Juli im Olympiapark Süd stattfindet. Seit 30 Jahren gehören Kulturgenuss, Lebensfreude und das Engagement für eine gerechtere Welt auf Tollwood zusammen.

Das Jubiläum nehmen die Veranstalter des Tollwoods zum Anlass, sich bei ihrem Publikum für 30 Jahre Treue zu bedanken. Ihr Geschenk an München: Die berühmte katalanische Aktions-Theatergruppe La Fura dels Baus wird an zwei Abenden Carl Orffs „Carmina Burana“ in einer bildgewaltigen Inszenierung auf der Bühne im Olympiasee zeigen (Sa 30.6. & So 1.7., 22 Uhr, Eintritt frei).

Auch die Musik-Arena startet mit einem besonderen Highlight: Als Hollywood Vampire eröffnen Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp am 27.6. das Festival (ausverkauft). Die kanadische Pop-Ikone Alanis Morissette steht am 16.7. auf der Bühne. The Cat Empire reist aus Australien mit einem musikalischen Mix aus Ska, Funk, Klezmer und Reggae am 5.7. auf das Festival. Kelly-Family-Legende Michael Patrick Kelly besucht am 6.7. die Musik-Arena und der „König des Progressive Rock“, Steven Wilson, gibt sich am 15.7. die Ehre.

Ökologisches Schwerpunktthema in diesem Sommer ist die Artenvielfalt. Denn das Miteinander auf der Erde – von der kleinsten blühenden Pflanze, der (Zwerg-)Wasserlinse, bis zum größten Säugetier, dem Blauwal – ist ernsthaft in Gefahr. Innerhalb kürzester Zeit hat der Mensch es geschafft, zur „Naturkatastrophe“ für die Artenvielfalt zu werden – mit unabsehbaren Folgen. Miteinander ist auch unsere Antwort auf die Bedrohung der Lebensgrundlagen: Lebensraum und Ressourcen teilen und respektvoll miteinander umgehen. Dafür engagiert sich Tollwood seit 30 Jahren.

Konzertkarten sind unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter www.tollwood.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mehr Infos sowie das komplette Tollwood-Programm: https://www.tollwood.de

Foto: Bernd Wackerbauer