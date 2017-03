Tollwood 2017 – die Highlights, Konzerte und Aktionen!

VOM RADL ÜBER CARSHARING BIS ZUM PEDELEC: München gilt als beliebtes Ziel für einen Städtetrip – die Stadt der urigen Biergärten, der mutigen Surfer auf der Eisbachwelle und der Kulturinteressierten aus aller Welt. Doch München ist auch die Stadt der verstopften Straßen, des Pendlerverkehrs und der Staus am Mittleren Ring. „Bitte umsteigen!“ lautet deshalb das Motto des Sommerfestivals, das vom 21. Juni bis zum 16. Juli im Olympiapark Süd stattfindet. Wie kann man Stadtmobilität neu denken? Tollwood widmet sich verschiedenen Zukunftsentwürfen für eine nachhaltige (Stadt)-Mobilität und setzt sich in Kunst und Kultur mit neuen Denkansätzen auseinander.

In der Musik-Arena stehen in diesem Sommer Newcomer, Musiklegenden und Stars wie die 80er-Jahre-Legende Steve Winwood, Zucchero, der „Vater des italienischen Blues“, der australische Multiinstrumentalist Xavier Rudd, der Berliner „Grandseigneur großstädtischer Hip-Hop-Musik“ Prinz Pi oder der irische Sänger Rea Garvey auf der Bühne. Damian Marley, Sohn der jamaikanischen Legende, und Patrice, deutscher Reggae-Star, bilden mit dem „Tollwood Summerjam“ den Auftakt.

Im Bereich Theater präsentiert Tollwood mit „Pour le meilleur et pour le pire“ („In guten wie in schlechten Zeiten“) des französischen Cirque Aïtal eine turbulent-akrobatische Hochzeitsreise zwischen Poesie, Rock’n Roll und Humor.

Außerdem: Performances und Walk-Acts, ein umfangreiches Programm für Kinder, karibisches Flair und kostenlose Tanzkurse in der neuen „Half Moon Bar“. Der „Markt der Ideen“ mit internationalem Kunsthandwerk zu einem Großteil in Fair Trade-Qualität bildet das Herz des Festivals. Über 50 Gastronomen bieten Kulinarik aus aller Welt – in Bio- Qualität.

Für rund 70 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei! Denn Kultur soll für jedermann zugänglich sein. Den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und sich für Mensch und Umwelt zu engagieren, ist Bestandteil der Festivalphilosophie – denn für Tollwood gehören Lebensfreude, Kulturgenuss und das Engagement für eine tolerante, friedliche und nachhaltige Welt zusammen.

Konzert- und Theaterkarten sind unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter www.tollwood.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Foto Copyright: Bernd Wackerbauer