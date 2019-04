Tickets für „Humorzone“ im GOP zu gewinnen

Am 10. Mai findet heuer Münchens scheensta und g’spinnertster Künstlerball, die Vorstadt-Hochzeit anno 1905, statt. Freilich muaß’se des fiktive Paar a erst amoi verloben - und wo kannt’ma des bessa doa, ois in ara’Brauerei 😝🍺 ?! De Hochzeitsg’säischaft fand sich heid oiso bei der #brauerei Hofbraeu in Riem ei und durfte bei einer #Brauereiführung den Weg des Bieres a bisserl begleiten. Definitiv interessant, wäiche Einblicke ma do so griagd! Von der Flascheninspektionsmaschine über die Füll- und Verschließmaschine bis hi zu den Gärtanks hamma der berühmten Brauerei a bisserl über d’Schuita schaugn kenna...und zu probieren gab’s freilich a wos! 🍻 De Führungen ko’ma übrigens a macha, fois ma se grod need verlobt. Oder hoid zu jeder Verlobung, de wo ma im Lebn so begeht 😂😂 (Bilder vo de Hochzeitern gibt’s dann in am eigenen Post) ... mehraweniga