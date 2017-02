Tickets für die „Nacht der Tracht“ zu gewinnen!

Seit 16 Jahren findet die „Nacht der Tracht“ nun schon in München statt. 16 Jahre Tracht, Lederhosen, Dirndl, Wiesn-Stimmung und Bier – in bestem Ambiente im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz. Die Tickets sind immer heißbegehrt und schnell vergriffen … aber wir haben 2 Saalkarten für Freitag, den 19. Mai 2017, für Euch!

Am Freitag, den 19. Mai, und Samstag, den 20. Mai, geht es im Löwenbräukeller wieder hoch her – zünftige Wiesn-Stimmung mit der Wiesn-Band „Bergluft“, Clubbing mit Party-Sounds, dazu Bierzelt-Atmosphäre mit Biertischen und frisch gezapftem Bier. Fesche Madln und schneidige Burschen in Tracht – die „Nacht der Tracht“ bringt Tradition, Heimatgefühl und Moderne zusammen. Hier darf gefeiert werden bis in die Nacht!

Die Tickets für beide Veranstaltungstage sind meist schnell vergriffen – aber wir haben zwei Saalkarten (für einen Gewinner) für Euch! So könnt Ihr mit der besten Freundin, dem Lebenspartner, der Mama oder dem Kollegen eine zünftige Nacht in Löwenbräukeller erleben, Euch mal wieder in Eure Tracht werfen und feiern was das Zeug hält!

Gewinnspiel

▶ Mitmachen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: wie heißt die Liveband, die dieses Jahr auf der „Nacht der Tracht“ für die Musik sorgt?

Schreibt mir Eure Antwort einfach per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als persönliche Nachricht oder als Kommentar unter dem entsprechenden Gewinnspielpost auf den Social Media Kanälen (die 2 Tickets gelten als ein Gewinn!).

Noch einige organisatorische Fakten zur „Nacht der Tracht“:

Wann: Freitag, 19. Mai 2017, und Samstag, 20, Mai 2017 Wo: Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz Los geht’s um: jeweils 19:30 Uhr

Gewinnspielbedingungen:

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!