Tickets für die Messe „Made in Minga“ zu gewinnen

Am 10. und 11. November findet die Messe Made in Minga statt - über 80 Aussteller aus München und der Region wern ihre Artikel präsentieren... und es macht bestimmt a rechte Gaudi, durch das vielfältige Angebot zu stöbern!



Mir ham 3x2 Tickets für Euch!



➡ Beantwortet's mir einfach foigende Frogn (de Antwort findet's im G'winnschbui-Artikel): in welcher Location findt' de "Made in Minga" statt?



Eure Antwort schreibt's ma ois Kommentar, Nachricht oder Email; mitmacha kennt's bis Donnersdog umara 20 Uhr. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, bei Frogn bitte direkt an mi wendn. Der Rechtsweg is ausg'schlossa. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen san im Artikel.

www.bayrische-quadratratschn.de/tickets-fuer-die-messe-made-in-minga-zu-gewinnen/

