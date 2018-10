🍀🍀 G'winnschbui 🍀🍀

Weil grod so vui los is, hob i glei nomoi a Schmankerl für Eich!

🎸🎸Am Samstag, den 03.11.18, schbuin de 3 Männer nur mit Gitarre im Circus Krone auf! Des werd bestimmt a Fetzngaudi! Und mir ham 2x2 Tickets für Eich!🎸🎸 (um 18 Uhr san's jetzt dann übrigens bei der Abendschau im BR)



➡ Mitmacha is ganz einfach: Nennt's ma einfach oan der Künstler, der zu den "3 Männern nur mit Gitarre" g'heart.



Eure Antwort einfach ois Kommentar, Nachricht oder Email, und zwar laffd de Verlosung bis Donnersdog um 20 Uhr. Danach werd per Los entschieden, der Rechtsweg is ausg'schlossn. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, meldets Eich bei Frogn bittschee direkt an mi! Alle weiteren Gewinnspielbedingungen im Artikel.

#3männernurmitgitarre #gewinnspiel #rolandhefter #michidietmayr #kellersteff #quadratratschn #werbung

www.bayrische-quadratratschn.de/tickets-fuer-die-3-maenner-nur-mit-gitarre-im-circus-krone-zu-gew... ... mehraweniga

Tickets für die "3 Männer nur mit Gitarre" im Circus Krone zu gewinnen - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Am 3. November 2018 präsentieren die legendären „3 Männer nur mit Gitarre“ ihr neues Bühnenprogramm „Oana muass ja macha“ samt neuer CD im Münchner Circus Krone. „Oana“ meint hier freilich die in der Liedermacher- und Kabarettszene weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus bek...