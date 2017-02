Tickets für das LaBrassBanda Release-Konzert zu gewinnen

Zehn Jahre und kein bisschen müde! Zum Jubiläum überrascht LaBrassBanda mit dem neuen Album „Around The World“ (VÖ: 24. Feb 2017). Am 4. März 2017 wird die weltweit gefeierte Band ihre Fans bei der Release-Show in der Münchner Olympiahalle zum Durchdrehen bringen. Danach brechen die Chiemgauer auf zur großen Welttournee mit über 70 Konzerten rund um den Globus. Für das Konzert in der Olympiahalle könnt Ihr hier 2 Tickets gewinnen!

2007 waren sie ein klassischer Geheimtipp. Ein paar Eingeweihte raunten sich im oberbayerischen Chiemgau den Namen LaBrassBanda zu. Und schwärmten von dieser unglaublichen Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixen würde. Die Konzerte wären Energie pur. Wer dabei war, erzählte mit leuchtenden Augen von schweißtreibenden Nächten. Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne kämen.

In zehn Jahren LaBrassBanda ist viel passiert, eine Tour mit alten NSU-Mopeds und einem Traktor durch Österreich während der Fußball-EM 2008, die mit einer Einladung auf die Hauptbühne zum Finale in Wien endete. Konzerte in Russland, Simbabwe und England genauso wie im legendären „Whisky A GoGo“ in Los Angeles. Auftritte auf allen wichtigen Festivals, von Southside über Chiemsee Summer bis zum Sziget. Ein Highlight (unter vielen): Das legendäre Roskilde-Festival 2009.

Zwischendurch geben LaBrassBanda immer wieder das eine oder andere Bierzelt-Konzert. Dazu kommt 2013 ein zweiter (und gefühlter erster) Platz bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Plus drei Studio-Alben („Habedieehre“, „Übersee“, „Europa“), eine normale Live-CD („Live Olympiahalle München“), eine nicht ganz so normale Live-CD, die man im Kuhstall aufgenommen hat („Kiah Royal“) und eine Dub-CD („Europa in Dub“).

Eintritt: 39,90 Euro (es gibt noch Tickets über www.eventim.de, www.muenchenticket.de!!!)

Mehr Infos: www.labrassbanda.com

Gewinnspiel

In Kooperation mit LaBrassBanda und Christine Heinrich Text + Konzept + PR haben wir 2 Tickets für das große Release-Konzert in der Olympiahalle für Euch!

▶ Mitmachen ist ganz einfach – beantwortet mir einfach folgende Frage: Wie heißt das neue LaBrassBanda-Album? (Die Antwort findet Ihr oben im Fließtext)

Schickt mir Eure Antwort einfach per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de) oder kommentiert den Gewinnspiel-Beitrag auf Facebook oder Instagram. Dort könnt Ihr mir auch eine Direktnachricht mit der richtigen Antwort schicken.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 25.02.2017 um Mitternacht. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet Ihr weiter unten.

Foto Copyright: LaBrassBanda & Stefan Bausewein

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!