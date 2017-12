Tickets für 3 Premieren im Deutschen Theater zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das Deutsche Theater 💜

Ich LIEBE das Deutsche Theater! Hier gibt es so viel Kultur, Theater, Musicals und Veranstaltungen, die einem immer wieder das Herz aufgehen lassen! Seit 1896 bietet die „Bühne der Stadt“ den Münchnern ein buntes Potpourri aus spannenden Inszenierungen, tollen Bühnenbildern und herausragenden Künstlern.

Es macht also Sinn, sich immer einmal wieder über die bevorstehenden Events und Produktionen des Deutschen Theaters schlau zu machen – sonst verpasst man womöglich spannende Highlights!

Einige Musical-Highlights im neuen Jahr sind u.a. „Der Glöckner von Notre Dame“ (läuft noch bis zum 07.01.2018 und fährt ein wahnsinnig tolles Bühnenbild auf), „Falco“, „Mamma Mia“, „Dirty Dancing“, „Die Schöne und das Biest“ oder – für jeden, der wie ich ein Beatles-Fan ist – „Let it be“! Drei andere Wahnsinnsshows haben wir heute in die Verlosung gepackt – dazu unten mehr.

Ab dem 12. Januar startet außerdem die Ballsaison im Deutschen Theater – zur Faschingszeit verwandelt es sich alljährlich also auch zu Münchens größtem und schönstem Ballhaus. Die Bälle sind mehr als empfehlenswert und bieten für jeden Geschmack das passende Programm. Festlich gedeckte Tafeln, ein großes Tanzparkett und erstklassige Orchester machen die Bälle im Deutschen Theater zu einem einmaligen Highlight! In Kombination mit Silber- und Barocksaal entsteht eine echte Flaniermeile für rauschende Feste. Die beliebten Bühnenterrassen bieten den Gästen die Möglichkeit, auf der Bühne und hinter dem Orchester Platz zu nehmen und so einen grandiosen und einzigartigen Blick in den Saal und auf das Tanzparkett zu haben.

Knapp 20 verschiedene Bälle stehen in der Ballsaison 2018 auf dem Programm. Los geht es gleich mit einer besonders schönen Tanzveranstaltung am 12. Januar 2018: der „Oide Wiesn Bürgerball“, der gemeinsam mit dem Münchner Festring aus der Taufe gehoben wurde. Diesen Ball kann ich Euch wärmstens empfehlen – letztes Jahr habe ich mir den Ball gemeinsam mit dem Team des Deutschen Theaters näher angeschaut. Entstanden ist ein lustiges Video, dass die Stimmung des urigen Balles hervorragend einfängt:

Die Musicals im Gewinnspiel – ein paar kleine Informationen:

Rocky Horror Show: Nach einer ausverkauften Tournee mit 300.000 Besuchern und drei Jahren Pause kehrt RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW 2018 endlich zurück ans Deutsche Theater! Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte – inszeniert unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien. Im kommenden Jahr sind auch in München wieder Straps und Stilettos angesagt: „Let’s do the Time Warp again!“ In München wird erneut Sky Du Mont als deutschsprachiger Erzähler die Zuschauer charmant durch das liebenswerte Chaos geleiten. Der TV-Star steht in der ersten und dritten Woche des Gastspiels in dieser Rolle auf der Bühne.

Der Watzmann ruft: Mit „Der Watzmann ruft“ kommt 2018 ein Kult-Stück zurück nach Bayern und präsentiert sich mit einer Neuinszenierung, die exklusiv am Deutschen Theater München zu sehen sein wird. Neu als Darsteller dabei ist Mathias Kellner, der für seine authentischen Songs und urkomischen Geschichten den Fans längst bekannt ist. Er übernimmt den Ambros Part mit dessen Band – der No. 1 vom Wienerwald. Dazu kommen aus der Originalbesetzung Joesi Prokopetz als Mit-Autor der Originalversion aus dem Jahr 1972 sowie Kabarettist Christoph Fälbl und Klaus Eberhartinger, Frontsänger der EAV. Man darf gespannt sein, was sich dieses turbulent-hurmorvolle Gespann zusammen mit Regisseurin Gitti Guggenbichler für die Neuinszenierung einfallen lässt!

Wahnsinn: Noch bevor dieses Musical überhaupt zum ersten Mal gespielt worden ist, kann man mit gutem Recht behaupten: Das wird Wahnsinn! Erst kürzlich präsentierten die Darsteller einen Ausschnitt beim „Schlagerboom 2017“ – und die Dortmunder Westfalenhalle tobte. Man darf sich also auf ein echtes Feuerwerk gefasst machen, wenn die Musik von Wolfgang Petry in dieser Show 2018 ihre Rückkehr auf die Live-Bühne feiert. Vor über 15 Jahren hat Wolfgang Petry die großen Bühnen der Welt verlassen und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein musikalisches Lebenswerk jedoch ist immer noch allgegenwärtig. Seine schnellen Rhythmen und eindringlichen Liedtexte sind Stimmungsmacher auf jeder Party. Mit weit über 20 Millionen verkauften Alben ist und bleibt er einer der erfolgreichsten deutschen Interpreten und Songwriter überhaupt.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, musikalische Überraschung:

💕 Je 2 Tickets für die großen Premieren der Musicals „Rocky Horror Show“, „Der Watzmann ruft“ oder „Wahnsinn“ im Deutschen Theater 💕

Drei Gewinner dürfen sich heute ganz besonders glücklich schätzen – denn sie dürfen in Begleitung eine der Musical-Premieren von „Rocky Horror Show“ (am Mittwoch, den 21.02.2018, um 19:30 Uhr), „Der Watzmann ruft“ (am Mittwoch, den 18.04.2018, um 19:30 Uhr) oder „Wahnsinn“ (am Donnerstag, den 17.05.2018, um 20:00 Uhr) besuchen! Die Premierentickets für das Deutsche Theater sind sehr begehrt – denn auf dem roten Teppich tummeln sich bei einer Premiere jede Menge VIPs und Promis. Und auch das Team des Deutschen Theaters und die Künstler sind an diesen Abend ganz besonders heiß auf die Show! Erlebt einen einzigartigen Abend mit Eurem Lieblingsmenschen und genießt eine fantastische Show!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Verratet mir einfach, welches Musical ihr gerne sehen würdet!

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit Eurer Antwort. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zum Deutschen Theater:

