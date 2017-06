„The White Paper“ – Benefizfestival für Musik, Design und Künste in Dachau

Heid mecht i Eich a ganz b'sonders Zuckerl vorschdäin: meinen "Quadratratschn"-Trachtengürtel von Mei-Bier! Aus einer gemeinsamen Idee is dieser schneidige Gürtel entstanden, der need nur zur Tracht sakrisch guad ausschaugd!

Das Beste daran is: der Gürtel lassd se komplett personalisieren, wurscht, ob Farb', Stickerei oder Aufschrift. Vielleicht ja a ois Geschenk a guade Idee? Wos moands ihr, is doch sauguad, oder?!

