Tanzkurse zum Münchner Kathreintanz

Zur Vorbereitung auf den Münchner Kathreintanz am Samstag, 24. November, bietet das Kulturreferat – Bereich Volkskultur zusammen mit dem Hofbräuhaus München wieder Tanzkurse für „Bairisch Tanzen“ an. An den Donnerstagen 8., 15. und 22. November greifen im Erkerzimmer des Hofbräuhauses, 2. Stock, am Platzl 9 bei zwei Kursveranstaltungen die Tanzmeister Katharina Mayer und Magnus Kaindl verschiedene Tanzthemen und -rhythmen auf und vermitteln einfache Schritt- und Figurenfolgen. Kurs 1 von 19 bis 20.30 Uhr unter Anleitung von Magnus Kaindl ist offen für alle Tanzinteressierten. Für Kurs 2 von 20.30 bis 22 Uhr stellt Katharina Mayer speziell für junge Leute ein abwechslungsreiches Tanzprogramm zum Lernen und Üben zusammen. Musikalisch begleiten die Schreinergeiger durch die Abende. Der Eintritt ist frei.

Tanzvorkenntnisse sind nicht notwendig, deshalb eignen sich die Kurse besonders für Einsteigerinnen und Einsteiger. Auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen. Die Kursabende bauen nicht aufeinander auf und können einzeln besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.muenchen.de/volkskultur oder auf Facebook: @kulturreferatvolkskultur.