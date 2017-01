Tanzen, feiern und genießen – die Ballsaison im Deutschen Theater

Bayrische Quadratratschn hat 2 neue Fotos hinzugefügt.



So schaugds übrigens bei meim Zahnarzt aus.

Seid's ihr a soichane Zahnarzt-Angsthasn wia i? Wenn ja, wia griagds'as ihr in Griff? Bin immer dankbar über Tipps!



I bin a richtiga Angstpatient und hob ewig nach'am Zahnarzt g'suachd, der mir versteht, wenn i eskalier oder kollabier, mi ei'fangd, wenn'e mim Latzerl aus da Praxis flüchten mecht - und mir in Notfällen einfach Lachgas verabreicht...koa Scherz! Huift narrisch guad gega de Angst. I bin jetzt am Sendlinger Tor fündig worn und total begeistert!

Heid hob'es sogar ohne "Lachgaseinspritzung" g'schaffd 😂😜💪

#fotznspangla ... mehraweniga