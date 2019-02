Tanzen auf Bairisch: Jetzt zum Kurs anmelden

Mit Feinschliff zum genussvollen Tanzerlebnis: Die Tanzmeister aus der Volkskultur im Kulturreferat München, Katharina Mayer und Magnus Kaindl, geben am Samstag, 9. März, von 11 bis 18 Uhr ihre Tipps und Tricks für ein genussvolles Erlebnis beim bairisch Tanzen weiter. Verfeinert werden die Schrittfolgen und das Rhythmusgefühl speziell für die klassischen Grundschritte Walzer, Polka und Dreher in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Auch die jeweiligen Rollen von „Führen“ und „Folgen“ vermitteln die beiden in praktischen Beispielen mit Live-Musik.

Voraussetzung für die Teilnahme sind Kenntnisse in den Grundschritten Walzer, Polka und Dreher. Auch Einzelteilnehmerinnen und Einzelteilnehmer sind herzlich willkommen.

Anmeldung ab sofort möglich bei der Tanzschule Kieber, Telefon 59 26 41 oder per E-Mail an info@tanzschule-kieber.de, Sonnenstraße 3 (am Karlsplatz/Stachus), 2. Stock.

Die Kursgebühr beträgt 20 Euro und ist in bar am Kurstag zu entrichten. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Kulturreferats München mit der Tanzschule Kieber.

Weitere Informationen unter www.muenchen.de/volkskulturund auf Facebook unter @kulturreferatvolkskultur.