Tag des Brauchtums auf dem Frühlingsfest

Vom 21. April – 7. Mai 2017 öffnet das Frühlingsfest, von den Münchnern auch liebevoll „die kleine Schwester des Oktoberfests“ genannt, seine Pforten. Endlich wieder eine Gelegenheit, in die Lederhose und ins Dirndl zu schlüpfen – ein kleiner Vorgeschmack auf die “Wiesn“.

Beim Tag des Brauchtums erwartet die Frühlingsfest-Besucher auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit boarischer Musi, gepflegtem bayerischen Brauchtum, mit Schuh-Plattlern, Goaßl-Schnalzern und Tänzern.

Um 13.00 Uhr eröffnen am Eingang die drei Blaskapellen gemeinsam den Tag des Brauchtums mit einem kurzen Standkonzert, eine richtig schöne bayerische Partie. Gastdirigenten dirigieren die gut 70 Mann starke Kapelle.

Anschließend ziehen die Musikkapellen, die Trachtengruppen, die Kutschen und Pferdewagen gemeinsam durch das Frühlingsfestgelände, gefolgt von den Schaustellern mit ihren Oldtimer-Traktoren. Das Münchner Kindl ist auch mit dabei.

Ganz im Zeichen eines „Blasmusiknachmittag“ spielen dann die Musikkapellen im Festzelt Bayernland, im Hippodrom und in Radlingers Weißbiergarten. Gigi Pfundmayr singt echte Münchner Lieder und Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk führt charmant durch den Nachmittag.

Die Trachtengruppen treten in den Festzelten und im Biergarten auf. Bei schönem Wetter ziehen sie auch durch das Festgelände und so kann man an den verschiedensten Plätzen auf dem Frühlingsfest wunderbare Trachten-, Tanz- und Musikaufführungen bewundern.

Alle Aktionen und Attraktionen können am Sonntag, den 30. April 2017 ab 13.00 Uhr von den Besuchern kostenlos auf dem Münchner Frühlingsfest erlebt werden – in einer stimmungsvollen und einladenden Atmosphäre.

Mehr Infos:

Mitwirkende:

Chiemgau-Alpenverband e. V. Gaujugend

Trachtenverein Rottau

Gauverband I, Gaujugend

Rupertigau

Isargau, Sitz München

Münchner Oktoberfestmusikanten mit Wolfgang Grünbauer und Gigi Pfundmair (Festhalle Bayernland)

Landsberger Tanzlmusikanten (Hippodrom)

Blaskapelle Maisach (Radlingers Weißbiergarten)

Wann: 30 April, 13:o0 Uhr bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei

Wo: Theresienwiese

Foto Copyright: Festring München e.V.