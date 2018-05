Am Sonndog werds ganz traditionell aufm Frühlingsfest: der "Tag des Brauchtums 2018" wartet mit am scheena Programm (Goaßlschnoizn, Schuahplattln, Blasmusi etc.) auf! Vielleicht seng'ma uns ja?! S'Weda soi ja guad wern (na gangad ja a no a Maß Bier im Biergarten!)

München.de Festring München e.V. Frühlingsfest München

www.bayrische-quadratratschn.de/tag-des-brauchtums-auf-dem-fruehlingsfest-2/ ... mehraweniga

Tag des Brauchtums auf dem Frühlingsfest - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Tag des Brauchtums am 6. Mai 2018 auf dem Münchner Frühlingsfest Beim Tag des Brauchtums erwartet die Frühlingsfest-Besucher auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit boarischer Musi, gepflegtem bayerischen Brauchtum, mit Schuh-Plattlern, Goaßl-Schnalzern und Tänzern. Ab 1...