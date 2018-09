Streetpianos vom 7. bis 23.09.2018 in München

Am Samsdog und Sonndog is wieder Streetlife Festival - Vorfreude! Und freilich is wieder für Groß und Kloa, Oid und Jung etwas geboten!

München.de Green City e.V.

*Werbung, weil Erwähnung

www.bayrische-quadratratschn.de/streetlife-festival-die-vielfalt-einer-ganzen-stadt-auf-15-kilome... ... mehraweniga

Streetlife Festival: Die Vielfalt einer ganzen Stadt auf 1,5 Kilometern - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Freiraum für die Kreativität der BewohnerInnen, ein breites kulturelles Angebot, Flächen zur Erholung und zur sportlichen Betätigung – lebenswerte Städte entstehen durch diese Möglichkeiten, durch eine Vielfalt der Flächennutzung. Wie all das auf einer Fläche aussehen kann, die sonst dem V...