Streetlife Festival am 7. und 8. September

Endlich hob i‘s a amoi ins Bräustüberl vom Giesinger Bräu g‘schafft. Wart‘s ihr a scho dort?



Der Schein trügt übrigens, denn nur, weil mir so friah dro warn, hamma no an laarn Disch fotografiern kenna - kurz drauf war‘s gschdeckad voi. Urig und g’miatlich is, und der Schweinsbrodn war echt guad! Unten gibt‘s dann no an Hofverkauf und a Schänkn (de übrigens a bumsvoi war) - i muaß da unbedingt amoi zum boazln hi! 🍺🍺 ... mehraweniga