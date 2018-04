Streetlife Festival am 5. und 6. Mai 2018

Wie kann eine Stadt aussehen, wenn wir Rücksicht auf all ihre BewohnerInnen nehmen? Die Antwort liefert das Streetlife Festival von Green City e.V. am 5. und 6. Mai 2018 in der Münchner Ludwig- und Leopoldstraße.

Autos, Hupen, Lärm, Beton und schlechte Luft – das macht eine Stadt nicht aus. Stattdessen bedeutet Stadt: Schöne Innenstädte, die Lust auf Flanieren machen – und den Platz dazu bieten. Eine Stadt birgt Orte zum Verweilen, zum Austauschen und zum Momente mit Freunden Erleben. Stadt bedeutet innovative Strategien und Stadt bedeutet, unzählige Möglichkeiten zu haben. Stadt bedeutet auch, dass es grün ist und Plätze zum Wohlfühlen direkt vor unseren Haustüren liegen. Unter dem Motto #GreenCity vereint das diesjährige Streetlife Festival all das: die Münchner Ludwig- und Leopoldstraße zeigen am 5. und 6. Mai 2018, wie Stadt aussehen kann.

Das ganze Programm gibt es auf www.streetlife-festival.de.

Termin: Samstag, 5. Mai 2018, 16:00 bis 02:00 Uhr und Sonntag, 6. Mai 2018, 11:00 bis 20:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V. und Green City Projekt GmbH

Ort: Ludwig- und Leopoldstraße, vom Odeonsplatz bis zur Georgenstraße, München

Foto Copyright: Jonas Nefzger