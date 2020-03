Starkbierzeit am Nockherberg

Seit 1. März 2020 kenna Frauen pro Monat 3 Taxigutscheine für Nachtfahrten nach Haus' in Anspruch nehma. Ziel muaß a Wohnadresse sei, gültig san de Gutscheine vo 22 bis 6 Uhr morgens, und ma griagd de Gutscheine in Bürgerbüros und Sozialbürgerhäusern, in der Gleichstellungsstelle und in der Stadt-Information im Rathaus.

