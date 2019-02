Starkbierzeit 2019 im Paulaner am Nockherberg

Zu feiern hat Tradition im Paulaner am Nockherberg! Seit jeher pilgern die Münchnerinnen und Münchner auf den „Berg“ – dies gilt allgemeinhin als Synonym für einen Besuch beim Starkbierfest. Das Starkbier wurde nämlich auf dem Nockherberg erfunden und hier ist der Schauplatz des Original-Starkbierfests.

Alle Starkbierfans sollten sich die Fastenzeit rot im Kalender markieren. In dieser Zeit herrscht in München die fünfte Jahreszeit und dann öffnet der große Festsaal seine Pforten für den legendären Salvatorausschank. Alles beginnt mit dem traditionellen „Politiker-Derbleck‘n“ der Paulaner Brauerei, heuer am 12. März 2019. Im Anschluss dreht sich auf dem Berg vom 15. März bis 7. April 2019 täglich alles um den süffigen Salvator, bayerische Schmankerl und die gewohnt ausgelassene Festzelt-Stimmung mit der Oktoberfestband „Die Kirchdorfer“.

NockherBERGFEST Starkbierfest mal anders

Die fünfte Jahreszeit bekommt auf dem Nockherberg ab diesem Jahr ein weiteres Highlight. Echtes Festivalfeeling in der Starkbierzeit – das gab’s noch nie! Aufstrebende Nachwuchsbands und etablierte Künstler aus dem Alpenraum begeistern mit jungem Sound, gesungen im bayerischen Dialekt. Durch den Nachmittag und Abend führt Bernhard „Fleischi“ Fleischmann, der das sensationelle Line-Up präsentiert:

Die Oktoberfestband „Die Kirchdorfer“ / Dreieckmusi / DIS M / The Heimatdamisch / Deschowieda / Special Guest: Harry G

Das erste Festival des Jahres findet statt am 31. März 2019, Einlass ab 11 Uhr. Die Ticketskosten € 18,00 zzgl. Gebühren und es besteht freie Platzwahl. Also, nicht verpassen – Bayern ist Kult!