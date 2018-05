Stadtteilwoche in Berg am Laim vom 21. bis 27. Juni

Im Stadtbezirk Berg am Laim wird nach vier Jahren wieder eine Stadtteilwoche veranstaltet. Vom 21. bis 27. Juni gibt es an 23 Spielorten bei freiem Eintritt Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Ausstellungen, Lesungen, Kinderaktionen und vieles mehr. Unter dem Motto „Wir machen was“ gestalten ca. 140 Kreative, Vereine und Institutionen aus Berg am Laim gemeinsam das Programm, an dem sich auch bekannte Künstlerinnen und Künstler mit Gastauftritten beteiligen. Die Stadtteil­wochen laden dazu ein, das Stadtviertel und sein Kulturangebot und Aktive vor Ort kennenzulernen und sich auszutauschen.

Hauptspielort mit täglichem Programm ist die Grünanlage an der St.-Veit-Straße (Höhe Trambahnwendeschleife). Im großen Zirkuszelt werden Kabarettabende unter anderem mit Lisa Eckhart , André Hartmann oder Nora Böckler und Musikprogramme mit Kerstin Heiles und Christoph Pauli und der Munich Soul Company mit Funk und Soul veranstaltet. Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun bringen musikalisch begleitet vom Art Ensemble of Passau mit dem Live-Hörspiel „Tannöd“ die Geschichte eines authentischen Krimminalfalles auf die Bühne. Im Gastrozelt stellen sich beim täglichen Feierabendtreff Musikgruppen aus dem Stadtviertel vor. Beste Rahmenbedingungen für die Auftritte werden dabei mit den vom Kulturreferat zur Verfügung gestellten professionell ausgestatteten Bühnen ermöglicht.

Eröffnet wird die Stadtteilwoche am Donnerstag, 21. Juni um 19.15 Uhr im Zirkuszelt durch Stadträtin Anna Hanusch in Vertretung des Oberbürgermeisters und den Bezirksausschuss-Vorsitzenden Robert Kulzer. Im Anschluss gibt „Michael Altinger“ mit seinem Kabarettprogramm „Hell“ den künstlerischen Auftakt.

Täglich wechselnde Ausstellungen, Lesungen und Vorträge präsentiert im Geschichts- und Literaturzelt der Bürgerkreis Berg am Laim. Im Ausstellungspavillon sind Arbeiten des Fotoprojekts „Kinder fotografieren ihren Stadtteil“ der Stadtbibliothek Berg am Laim und der Kunst AG der Grundschule Berg am Laim zu sehen. Im Rahmen einer Kulturdult gibt es Informationen über die zahlreichen Vereine und Initiativen aus dem Stadtbezirk am Wochenende, Samstag 23./Sonntag 24. Juni.

Beim „Kinder- und Familientag“ am Samstag bietet der Bezirksausschuss Berg am Laim zahlreiche Angebote wie Kinderschminken, Lesungen, Bastel-, Mal- und Spielaktionen, eine Zaubershow oder die Mitmachaktion „Bluegrass für Kinder“. Die freiwillige Feuerwehr stellt ihr Löschfahrzeug und eine Spritzwand zur Verfügung. Nach Einbruch der Dunkelheit wird das traditionelle Johannifeuer des „Maibaumvereins Berg am Laim“ auf der Festwiese mit der Flamme der Osterkerze aus St. Michael entfacht. Weitere Angebote für Kinder gibt es am Wochenende im Zirkuszelt mit der musikalische Märchenerzählung „Das bayerische Aschenputtel“ und dem Figuren-Erzähltheater „Josephine & Parcival“ oder im Wohnprojekt Berg-am-Laim-Straße mit dem Tanztheaterstück „Elefant aus dem Ei“.

Speziell die ältere Generation ist am Montag, 25. Juni, im Gastrozelt mit einem Mitsingprogramm, Theater und Kabarett der Seniorenvertretung Berg am Laim angesprochen.

Im Wohnprojekt Berg-am-Laim-Straße ist die Ausstellung „Gastspiel“, mit Kunstwerken des städtischen Kunstverleihs Artothek und von Jugendlichen aus dem Wohnprojekt, zu sehen. Die Ausstellung wird am Freitag, 22. Juni mit dem interkulturellen Konzertabend „Let’s groove together“ eröffnet. Es beteiligen sich die Isar Musik Band (Musiker aus dem Wohnprojekt), die Get together Drumgroup Munich (afrikanische Percussion von Flüchtlingen und Münchnern) und das Ara-Duo (brasilianischer Samba und Jazz).

Bei „Global trifft Regional“ lädt der Projektraum im Streitfeld zu einer Literaturreihe ein. Und der Trägerverein KulturBürgerHaus Berg am Laim e.V., veranstaltet einen Musikabend im Stadtteilladen Baum 20 und ein Open-Air-Kino am Grünen Markt in der Baumkirchner Straße.

Der Programmflyer mit ausführlichen Informationen liegt in der Stadtinformation im Rathaus und bei teilnehmenden Einrichtungen in Berg am Laim aus und ist abrufbar unter www.stadtteilwochen-muenchen.de oder unter www.facebook.com/stadtteilwochenundkulturtage