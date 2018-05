Stadtteilwoche Aubing-Lochhausen-Langwied

Im Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied findet vom 7. bis 13. Juni eine Stadtteilwoche statt: An 27 Spielorten finden bei freiem Eintritte Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Ausstellungen, Lesungen, Kinderaktionen, Stadtteilführungen und vieles mehr statt. Unter dem Motto „Wir machen was“ gestalten über 150 Vereine, Institutionen und Kreative aus Aubing-Lochausen-Langwied gemeinsam das Programm, an dem sich auch bekannte Kabarettistinnen und Kabarettisten beteiligen. Hauptveranstaltungsort mit täglichem Programm und Mitmachangeboten ist die Grünanlage an der Altenburg- / Radolfzellerstraße mit Festzelten, Biergarten und Gastronomie.

Eröffnet wird die Stadtteilwoche am Donnerstag, 7. Juni, 19.15 Uhr, im großen Zirkuszelt mit Grußworten von Bürgermeister Josef Schmid und dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses 22, Sebastian Kriesel. Im Anschluss gibt Stephan Zinner mit seinem Musikkabarettprogramm “Relativ simpel“ den künstlerischen Auftakt. Weitere Kabarett-Abende folgen mit der Couplet AG und den Tanngrindler Musikanten, den Drei Haxn, Franziska Wanninger und Martin Frank. Im Musikprogramm sind „The Troubleshooters“ und das Italo-Pop-Musical „Italia con Amore“ zu erleben.

Musikgruppen aus dem Stadtviertel bespielen beim täglichen Feierabendtreff ab 18.00 Uhr das Gastrozelt. Über die zahlreichen Vereine und Initiativen aus dem Stadtbezirk kann man sich am Auftaktwochenende am 09./10. Juni im Rahmen einer Kulturdult mit Ständen und Aktionen einen Überblick verschaffen. Mehrere Walkacts, wie z.B. „Die Quassler“, eine Gruppe von außerirdischen Wesen, eine Zwergen-Parade, zwei besondere „Servicekräfte“ im Biergarten oder die „WC-Perlen“, die zwei Raumpflegerinnen der besonderen Art, die bei den Toiletten Stimmung verbreiten, bereichern das Leben am Festplatz zusätzlich.

An Kinder richten sich über 20 verschiedene Veranstaltungen. An zwei Vormittagen (Freitag und Montag, 08. und 11. Juni, jeweils 11.00 Uhr) gibt es für Kinder ab 12 Jahren die kostenlose Jugendtheatervorstellung „Helden“ im Kulturzentrum Ubo9. Am Festplatz im Zirkuszelt am Dienstag um 10.00 Uhr eine Kasperltheatervorstellung für Kinder ab 3 Jahren mit Joschi’s Puppentheater. Schulkinder von 6- 9 Jahren können am Montag, 11. Juni, 10 Uhr, beim Zirkus „Circus Bambino“ mitmachen (Anmeldung zu diesen Vorstellungen unter 233-27594).

Im „Bürgersaal am Westkreuz“ wird von Freitag bis Dienstag Programm angeboten, das von verschiedenen Tanzangeboten über Kabarett, Musik und Kleinkunst bis zu Kindermitmachaktionen reicht. Das „Kulturzentrum Ubo 9“ bietet ebenfalls fast täglich Programm und wird für Kunst und Musik ein fester Anlaufpunkt der Stadtteilwoche. Im Aubinger Schnitzel- und Hendlhaus gibt es Konzerte verschiedenster Stilrichtungen, Tanz und Theateraufführungen.

Am Freitag, 8. Juni wird am Erinnerungsort Zwangsarbeiterlager Ehrenbürgstraße um 19.30 Uhr eine Lese- und Erzählnacht stattfinden. Der Abend erläutert die nationalsozialistische Vergangenheit des Geländes, seine gegenwärtige Nutzung durch Kunstschaffende und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Orts.

Sieben Führungen zu unterschiedlichen Themen geben Gelegenheit, mehr oder Neues über das Stadtviertel zu erfahren. Rundgänge informieren über die Geschichte der Schlafwagengesellschaft in Aubing, das Schloss Freiham, die Grünfläche “Grünband / Grünfinger in Freiham Nord” und über 1000 Jahre Aubinger Geschichte, die auf 22 Keramiktafeln auf dem Aubinger Autobahntunnel dargestellt sind.

Das kostenlose Programm mit ausführlichen Informationen liegt in der Stadtinformation im Rathaus und bei teilnehmenden Einrichtungen in Aubing, Lochhausen, Langwied, Westkreuz und Freiham aus. Es ist im Internet unter: www.stadtteilwochen-muenchen.de abrufbar.

Die Stadtteilwoche wird koordiniert und unterstützt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 22 Aubing-Lochhausen-Langwied. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.