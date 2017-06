Am 17. und 18. Juni 2017 wird in München wieder kräftig gefeiert – zum 859. Geburtstags der Stadt steht ein abwechslungsreiches, traditionsgeladenes, familienfreundliches Fest zum Ansehen, Zuhören und Mitmachen auf dem Programm. Es darf getanzt werden, die Musi spielt auf, Brauchtumspflege wird lebendig und Biergärten laden zum Feiern ein. Für Kinder wird der Alte Hof zum mittelalterlichen München, wo städtisches Leben von anno dazumal ausprobiert werden kann. Das Handwerkerdorf der Münchner Innungen am Odeonsplatz präsentiert 20 Gewerke vom Dachdecker bis zum Zimmerer. Der Kunsthandwerkermarkt in Theatiner-, Residenz- und Dienerstraße ist ebenso Publikumsmagnet wie die „Grüne Insel“ am Rindermarkt, wo es musikalisch und kulinarisch „Irish-Bayerisch“ zugeht.

Bei der Pressekonferenz zum Stadtgründungsfest wurde das komplette Programm vorgestellt – und ich habe alle wichtigen Punkte hier für Euch zusammengefasst:

Programm auf dem Marienplatz

Handwerkerdorf am Odeonsplatz

Action und Spaß für Kinder

Brauchtumsmusik & Volkstanz

Irish-Bayerisch auf der Grünen Insel am Rindermarkt

Kunsthandwerkermarkt

München entdecken – mit Ausstellungen und kostenfreien Führungen

Das Stadtgründungsfest kulinarisch

🎈 Programm auf dem Marienplatz

Beim Stadtgründungsfest auf der Hauptbühne am Marienplatz ist für jeden Geschmack etwas dabei! Wenn die Bands ihre Musik von Rock bis Soul spielen ist auf jeden Fall genug Platz zum Tanzen und Feiern.

Wer es gemütlicher mag: Im großen Biergarten auf dem Marienplatz kann man entspannt etwas essen und der Musik zuhören – was gibt es Schöneres?

Der Münchner Oberbürgermeister wird das Stadtgründungsfest 2017 dort am 17.6. offiziell eröffnen.

Programm am Samstag: Am Samstag heißt es „Tanzvergnügen am Marienplatz“. Das „Monaco Swing Ensemble“ sorgt für den richtigen Sound, der in die Füße geht – und Tanzlehrer von Münchner Tanzschulen zeigen die passenden Schritte. Freestyle ist am Abend angesagt, wenn die Isarrider featuring Roland Hefter kräftig-deftig bayerisch losrocken.

Programm am Sonntag: Der „Niederbayerische Musikantenstammtisch“ vereint groovig Volksmusik und VoIXmusik. Die „Wuidara Pistols“ sorgen mit Alpenrock für gute Laune. Das Stadtgründungsfest beschließt am Sonntagabend „Timerunner“ mit den besten Rockhits aller Zeiten.

Das ganze Programm am Marienplatz findet ihr hier: http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/8060/programm.html

🎈 Handwerkerdorf am Odeonsplatz

Auf dem Odeonsplatz dreht sich beim Stadtgründungsfest alles um das Thema Handwerk: Zahlreiche Münchner Innungen stellen in historischer Zunft- und Arbeitskleidung ihre Arbeit vor und beantworteten Fragen der Besucher. Außerdem sorgen hier regelmäßig Musikgruppen mit einem Repertoire von Jazz bis Rock ’n‘ Roll für Stimmung.

In kleinen Fachwerkhäuschen mit Schauwerkstätten zeigen Handwerker und Auszubildende von rund 20 Innungen ihr Können: Dachdecker, Gold- und Silberschmiede, Glaser, Kürschner, Metallbauer, Parkett- und Fußbodentechniker, Raumausstatter und Sattler, Zimmerer und viele andere Gewerke.

Erstmals dabei ist die Metzger-Innung. Speziell für Schulabgänger lohnt sich ein Besuch auf dem Handwerkerdorf, um sich über Ausbildungsplätze zu informieren, denn nirgendwo anders kann man so viele verschiedene Handwerksberufe auf einem Platz finden und den Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Als besondere Geburtstagsüberraschung gibt es ein Duftsäckchen mit frischen Zirbenholzspänen. Dafür einfach einen Fragebogen ausfüllen, den es an jeder Hütte gibt und bei der Schreiner-Schauwerkstatt abgeben. Mitmachen lohnt sich!

Zum Rasten und fröhlichem Feiern lädt immer wieder der Biergarten vor der Bühne am Odeonsplatz ein. Bei herzhaften Schmankerln wie Ochsenfetzen in der Semmel und kühlem Bier lässt sich das abwechslungsreiche Musikprogramm genießen. Alte Bekannte wie die „Högl Fun Band“ (Samstag um 20 Uhr) oder die Kapelle Kaiserschmarrn (Samstag um 12:30 Uhr) sind immer wieder gern gesehene Acts.

Am Sonntag um 18 Uhr findet das Wettnageln der Handwerksinnungen statt. Treffsicherheit und Fingerspitzengefühl sind bei den Wettkampfteilnehmern gefragt.

Das ganze Bühnenprogramm des Handwerkerdorfes gibt es hier: http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/8060/odeonsplatz.html

🎈 Action und Spaß für Kinder

Detektiv spielen oder das Leben im Mittelalter entdecken: Für Kinder gibt es auf dem Stadtgründungsfest in der Altstadt jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm.

Zum Mitmachen und Mitspielen im Alten Hof: Münchner Leben von anno dazumal. Löffelschnitzer, Köche, Töpfer, Korbflechter, Kupferschmiede und andere Handwerker gesucht! Das herzogliche Waschhaus wartet auf wasserfeste und die Hofküche auf kochbegeisterte Helfer, die Klosterschreibstube auf Schönschriftenmaler. Und die Hofmusiker laden mit den Schäfflern zum Reigentanz.

Für Detektive und Spürnasen: „Der Dieb im Schatten des Schwarzen Todes“ beleuchtet einen historischen Kriminalfall aus dem Jahre 1517, der auf Aufklärung wartet. Um den Münchner Bürgern wieder Lebensmut nach der großen Heimsuchung durch die Pest zu machen, zogen die Schäffler mit lustigem Tanz und Spiel durch die Straßen der Stadt – aber ein gerissener Gauner hatte die vorangegangene Pestzeit für seine dunklen Geschäfte genutzt. Der herzogliche Hofkommissar ist ihm auf der Spur und sucht findige Helfer zur Lösung des Falles. (Spielausgabe: 11 – 16 Uhr)

Rittergruppe Îsengewant: Schaukämpfe mit Schwertern und Berichte vom Ritterleben: Das erlebt man im Alten Hof mit den Recken und Maiden der Interessengemeinschaft für erlebtes Mittelalter Îsengewant.

München-Schnitzeljagd: Abenteurer aufgepasst: Zusätzlich gibt es am Sonntag, 18.6., von 11-18 Uhr eine München-Schnitzeljagd für Jung und Alt durch die Altstadt. Treffpunkt ist am Trachtenmarkt in der Rosenstraße, Infostand Isargau. Diese Aktion findet nur bei schönem Wetter statt!

Zusätzlich am Samstag, 17.6. Spielzeugmuseum im Alten Rathausturm: Freier Eintritt für Kinder bis 15 Jahre.

🎈 Brauchtumsmusik & Volkstanz

Brauchtumspflege kommt beim Stadtgründungsfest keinesfalls zu kurz!

Böllerschießen zur Eröffnung: Seit 20 Jahren künden die Münchner Böllerschützen des Bayerischen Sportschützenbundes e.V. den Beginn des Stadtgründungsfestes. Auf dem Turm des Alten Peters und im Rathausturm oberhalb des Glockenspiels stehen insgesamt 50 Schützen parat. Los geht es ab 10 Uhr auf dem Marienplatz, wenn die Blaskapelle Petershausen ab 10 Uhr aufspielt. Nach dem Elf-Uhr-Läuten findet die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter statt. Danach wird dann kräftig geböllert.

Brauchtumsmusik: Neben klassischen bayerischen Blaskapellen, wie zum Beispiel der Blaskapelle Petershausen (Samstag, Bühne am Marienplatz) und der Blasmusik Schöngeising (Sonntag, Bühne am Odeonsplatz) spielt auch die junge VoIXmusik auf: Der Niederbayerische Musikantenstammtisch (Sonntag Bühne am Marienplatz), die Kapelle Kaiserschmarrn (Samstag, Bühne am Odeonsplatz) oder die Großstadtboazn (Sonntag, Bühne am Odeonsplatz) stehen für traditionelle bayerische Volksmusik, neu interpretiert.

Volkstanz für alle: Münchens ältester Tanzsaal im Alten Rathaus öffnet am 17.6. seine Tore für alle Tanzbegeisterten, um die „Münchner Française“ und die Standards der bayrischen Volkstänze zu lernen oder aufzufrischen. Die Tanzmeisterin Katharina Mayer – bekannt vom Münchner Kocherlball – führt durch das Programm. Musikalisch bittet der Niederbayerische Musikantenstammtisch zum Tanz. Die Angebote sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kurse bauen nicht aufeinander auf. Auch Einzeltänzer sind herzlich willkommen.

Auf geht’s zur „Münchner Française“: Tanzkurs 1: 14.00 – 15.30 Uhr, Tanzkurs 2: 16.00 – 17.30 Uhr

„Bayerisch Tanzen“ leicht gemacht: Tanzkurs 3: 18.00 – 20.00 Uhr

Singats am Trachtenmarkt: Am Samstag, 17.6. findet ein offenes Liedersingen, auf gut bayrisch „Singats“, statt (11:30 – 17:30 Uhr, alle zwei Stunden für 20 Minuten). Bei diesem „Singats“ (hochdeutsch: „Singet!“) wird oberbayerisches Volksliedgut vorgestellt und alle Sangesfreudigen zum Mitsingen eingeladen.“

Trachtenmarkt: Goldschmied, Handspinner und Hirschhornschnitzer zeigen ihre Handwerkskunst. Mitglieder des Isargau e.V. geben gerne Auskunft über die bayrische Tradition, die im Münchner Raum von 62 Gebirgs- und Volkstrachtenvereinen gepflegt wird. Zuschauen und Mitmachen erwünscht – Kaufen erlaubt!

🎈 Irish-Bayerisch auf der Grünen Insel am Rindermarkt

Ein Brückenschlag zwischen zwei Kulturen, die viele Gemeinsamkeiten haben: musikalisch und kulinarisch. Mitfeiern bei Traditional Irish Folk Music, bayrischer Volksmusik, Guinness vom Fass, ein Helles im Bierkrug, Stepptanz und Schuhplattln.

Highlight auf der Bühne: am Sonntag spielt Roland Hefter und 19:00 Uhr!

Das ganze Bühnenprogramm findet ihr hier: http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/8060/gruene-insel-rindermarkt.html

🎈 Kunsthandwerkermarkt

Der beliebte Kunsthandwerkermarkt in der Theatiner-, Residenz- und Dienerstraße lädt zum Flanieren, Entdecken und Kaufen ein. Über 80 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre handgefertigten Objekte, Skulpturen und Gebrauchsgegenstände. Die Stände bieten unter anderem Bilder, Glaskunst und textile Accessoires an – ob gewebt, gefilzt oder genäht in bunter Vielfalt.

Der Kunsthandwerkermarkt gehört seit 1982 zu den Attraktionen des Stadtgründungsfestes.

Ursprünglich nur für Hobbykünstler aus München gegründet, kommen mittlerweile viele professionelle Aussteller dieses beliebten Marktes aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland.

🎈 München entdecken – mit Ausstellungen und kostenfreien Führungen

Der Münchner Gästeverein bietet an beiden Tagen Rundgänge zu den Hauptsehenswürdigkeiten in der Altstadt an.

Bei freiem Eintritt Kunst entdecken können große und kleine Kunstfreunde am Sonntag, 11-19 Uhr, in der Rathausgalerie. Ebenfalls am Sonntag, 11-18 Uhr, aber nur bei schönem Wetter, findet eine Schnitzeljagd durch die Altstadt statt. Kinder und Begleitpersonen lernen so versteckte Seiten Münchens kennen. Treffpunkt für diese Aktion ist der Infostand des Isargaus am Trachtenmarkt in der Rosenstraße. Kostenfreie Führungen des Münchner Gästeführer Vereins e.V.: Samstag, 17. 6. und Sonntag, 18.6. Treffpunkt für alle Führungen: vor der Stadtinformation / Neues Rathaus (Marienplatz) Altstadtführungen: 11 – 16 Uhr immer zur vollen Stunde Themen-Führungen:

14 Uhr „Ohne Frauen geht nix“

15 Uhr „Reform – Zeiten der Veränderung