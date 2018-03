Am 17.03.2018 findet heuer der St. Patrick’s Day statt. Auch München feiert kräftig mit – mit Partys, Paraden und speziellen Aktionen zum Irischen Feiertag. Mit dem “Greening Munich” erleuchten am 17.03.2018 nach Einbruch der Dunkelheit mehrere Gebäude in München in irischem Grün, darunter das Hofbräuhaus, der Olympiaturm, die BMW Welt oder das Hard Rock Cafe.

Passend zum Anlass kredenzt das Münchner Hard Rock Cafe vom 12.03. bis 18.03.2018 ein spezielles St. Patrick’s Day Menü, bestehend aus je einem Guinness Burger kombiniert mit einem Bier in einem Hard Rock Pint Glass zum Mitnehmen. Der Preis pro Menü (Burger, Bier & Souvenir Glas) beträgt 29,00 Euro.

Und das Allerbeste daran: ihr könnt 2×2 St. Patrick’s Day Menüs gewinnen!

Was ihr dafür tun müsst? Schreibt mir einfach bis zum Samstag, den 10.03.2018, um 20 Uhr mit wem ihr gerne zum Schlemmen ins Hard Rock Cafe gehen würdet! Eure Antwort sendet ihr mir per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) oder ihr kommentiert einfach die Beiträge auf Facebook bzw. Instagram lle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend.

(einzulösen ist der Gewinn vom 12.03. bis zum 18.03.2018 – so lange gibt es die spezielle St. Patricks Day-Aktion)

Für alle, die gerne so oder so (abgesehen von dem Gewinnspiel und auf eigene Faust) zum St. Patrick’s Day Special ins Hard Rock Cafe gehen wollen: hier könnt ihr Euer Menü und Euer Wunschdatum vorab reservieren: https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFfFxKWg/A1hXcUMFe15LUA)

Als besonderes Schmankerl hat das Hard Rock Cafe noch ein Sonderangebot: am 17.03.2018 von 11 Uhr bis 14.15 Uhr gibt es 50% Rabatt auf den Guiness Burger für alle Iren (bei Vorlage eines gültigen irischen Reisepasses, ACHTUNG: gilt nicht für das Guiness Bier, also nicht für das Menü, sondern nur für den Burger)

Gewinnspielbedingungen: