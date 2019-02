St. Patrick’s Day Festival München

Tags darauf, am Samstag, den 16. März, ab 12 Uhr, verwandelt sich der gesamte Odeonsplatz zur Irish Festival Stage. Denn in diesem Jahr findet dort erstmals das zweitägige „Paddy’s Food-Truck-Festival“ statt. Dies richtet sich bewusst an ein jüngeres Publikum. Jeweils von 12 bis 18 Uhr, auch sonntags, sind kulinarische (u.a. Irish Beef Truck) und musikalische Leckerbissen geboten. Für den Sound sorgen: Hair of Dog (Belfast), New Bedford (Cork) und The Ocelots (Wexford), die alle extra zum St. Patrick’s Day Festival nach München einfliegen. Unterstützt werden sie von den The Monks (Munich/Irish/Aussie),Malon Way (Munich/Irish) und Sequel (Munich). Die Bandbreite reicht dabei von Speed-Folk über Indie und Folk-Rock bis hin zum typischen Irish Party- Groove.

Etwas besinnlicher wird es dann gegen 18 Uhr, am Samstag, den 16. März,wenn Father Niall Leathy zur irischen Messe in die St. Ludwig Kirche (Ludwigstr. 22) einlädt. Die Predigt von Prof. Dr. Aris erfolgt in Englisch, Deutsch und Gälisch. Musikalisch begleitet wird die Messe vom St. Patrick’s Chor unter der Leitung von Father Liam Lawton.

Der St. Patrick’s Day, Irlands offizieller Nationalfeiertag, stets am 17. März gefeiert, erreicht dann langsam seinen Höhepunkt. Denn Punkt 12 Uhr startet die Münchner Parade ihren Festzug von der Münchner Freiheit, am Siegstor vorbei bis hin zum Wittelsbacher Platz. Dort findet wie gewohnt die „St. Patrick’s Day After Parade Party“ (12-18 Uhr) statt.

Sehr erfreulich: Sowohl die Teilnehmerzahl mit knapp 1.500 Menschen als auch die Anzahl der Gruppen mit 62 Teams konnte weiter gesteigert werden. Ein optimaler Test für das kommende 25-Jährige Jubiläum.

Ein wahrer Coup ist dem Munich Irish Network e.V. mit der Auswahl des diesjährigen Grand Marshall geglückt. Konnten sie doch keinen geringeren als Seán Patrick Michael Sherrard O’Hagan für diese wichtige Funktionen gewinnen. Der Name kommt Ihnen nicht bekannt vor?

Hier eine kleine Hilfe: er gewann zwei Mal den Eurovision Song Contest (1980, 1987) für Irland und komponierte 1992 mit „Why Me?“ das Siegerlied von Linda Martin. Richtig!!!! Johnny Logan ist der Grand Marshall der Münchner St. Patrick’s Day Feier 2019. Und er freut sich schon riesig auf diese Ehre.