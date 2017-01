Sonntagsspaziergang durch München

Heid hob i wieder einen Sonntagsspaziergang g’macht – und es hod mi dabei quasi oamoi durch de ganze Stodt driebn. A wenn’s saukoid war … s’Weda hod wunderbar mitgemacht!

Meine Routn: o’gfanga hob i am Odeonsplatz, bin dann in Hofgarten neimarschiert und oamoi quer durch, vorbei am Dianatempel. Dann bin i Richtung Maximilianstraße an der Residenz vorbei g’laffa. Von der Maximiliansstraße aus bin’e bis viare zur Oper und von dort aus Richtung Marienplatz. Hinterm neia Rathaus bin i obbogn Richtung Frauenkirche (i bin sogar nei und hob’ma amoi wieder den Teufelstritt o’gschaut) und dann weida g’laffa auf’d Neihauser Straß‘. De bin i bis viare zum Stachus ganga. Am Stachus bin i in d’Sophienstraß‘ ei’bogn und vo dort aus weida Richtung Königsplatz.

Und ja, i gib’s zua: danach hob i sakrisch Lust auf an Schweinsbrodn g’habt, hob mi am Königsplatz in d’U-Bahn neig’sitzt, bin zum Sendlinger Tor g’fahrn und dort in der Sendlinger Straß‘ ins Oide Hackerhaus ei’kehrt. So lassd’ses lebn!